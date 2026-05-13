БНБ: С 20.8 на сто расте размерът на кредитите, а на депозитите с 19.9 на сто в края на март



С 20.8 на сто нараства размерът на кредитите на домакинствата, а на депозитите с 19,9 на сто в края на март на годишна база, показват данните на БНБ, публикувани на страницата й в интернет.

Според тях в края на март броят на кредитите на домакинствата и НТООД спада на годишна база с 0,6 процента, като достига 2,880 милиона. Размерът им се увеличава на годишна база с 20,8 процента и достига 29,866 млрд. евро. В края на март в сравнение с края на декември 2025 г. броят на тези кредити се увеличава с 0,1 процента, а размерът им - с 4,1 процента. Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 25 000 до 250 000 евро с дял от 62,9 процента.

Кредитите на нефинансови предприятия в края на първото тримесечие са 158 000 броя. Те нарастват с 2,9 процента на годишна база. Размерът им е 28,520 млрд. евро, което е увеличение с 11,6 процента на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектора намалява с 0,1 процента, а размерът им нараства с 3,4 процента. Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на тези кредити са търговия (25 процента), преработваща промишленост (21 процента) и операции с недвижими имоти (12,6 процента). Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 69,9 процента.

Кредитите на финансови предприятия в края на първото тримесечие са 1247 броя. Те се увеличават на годишна база с 10,4 процента. Размерът на тези кредити е 4,973 млрд. евро, което е увеличение с 10,9 процента на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектора се увеличава с 3,7 процента, а размерът им - с 0,3 процента. Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 97,9 процента.

Според данните броят на кредитите на нефинансовите и финансовите предприятия, домакинствата и НТООД към края на първото тримесечие на 2026 г. намалява с 0,4 процента на годишна база, а общият им размер нараства с 15,7 процента.

В края на първото тримесечие на годината броят на депозитите на домакинства и НТООД е 9,178 млн., което е увеличение на годишна база с 2,1 процента, отчитат още от БНБ. Размерът на тези депозити в края на март нараства на годишна база с 19,9 процента и е 55,702 млрд. евро. В края на март спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0,1 процента, а размерът им се увеличава с 1,7 процента. Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 25 000 до 250 000 евро с дял от 47,4 процента.

Депозитите на нефинансовите предприятия в края на март са 651 000 броя, като се отчита ръст от 0,7 процента спрямо края на същия месец на 2025 г. В края на първото тримесечие размерът на тези депозити е 26,760 млрд. евро, като на годишна база той нараства с 11,9 процента. Спрямо края на декември 2025 г. броят им намалява с 2,4 процента, а размерът им се увеличава с 1,2 процента. Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са търговия (24,9 процента), преработваща промишленост (13,4 процента), производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане (9,8 процента). Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 52,4 процента, посочва БТА.

Депозитите на финансовите предприятия в края на март са 8522 броя, което е ръст от 5,5 процента спрямо края на същия месец на 2025 г. В края на първото тримесечие на 2026 г. размерът на тези депозити е 2,055 млрд. евро, като на годишна база той спада с 12,7 процента. Спрямо края на декември 2025 г. броят им нараства с 3,4 процента, а размерът им намалява с 14,4 процента. Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 81,1 процента.

Данните показват, че общо броят на депозитите на нефинансовите предприятия, финансовите предприятия, домакинствата и НТООД към края на първото тримесечие нараства на годишна база с 2 процента, а общият им размер - с 16,2 процента.