Тръмп пристигна в Пекин, съобщиха китайски медии

Минимално се повишава цената на тока за бизнеса утре

116,51 евро за мегаватчас струва тока за бизнеса за утре. Снимка: Pixabay


При средна (без цена от 116,51 евро ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 14 май, съобщи БТА.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 115 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 1,31 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 74,58 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 158,45 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 90 013,22 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 103,99 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 113,28 евро (без ДДС) за мегаватчас.

