Тръмп пристигна в Пекин, съобщиха китайски медии

Япония с рекорден излишък по текущата си сметка през 2025 г.

Износът е нараснал с 3,3 процента до 111,35 трилиона йени, докато вносът е намалял с 0,8 процента до 109,98 трилиона йени. СНИМКА: Pixabay

Рекорден излишък по текущата сметка през финансовата 2025 година отчете Япония. Положителните финансови резултати са за трета поредна година, показват публикувани днес предварителни данни на японското министерство на финансите, пише БТА.

Излишъкът по текущата сметка за финансовата година до март е достигнал 34,52 трилиона йени (219 милиарда долара), което е увеличение с 15 процента спрямо предходната година.

Текущата сметка показва дали една държава получава повече пари от чужбина чрез търговия, услуги и инвестиции, отколкото плаща на останалия свят.

За ръста са допринесли възстановяването на положителното салдо в търговията със стоки, както и по-високите приходи от чуждестранни инвестиции на фона на слабата йена.

Първичният доход, който отразява приходите на Япония от инвестиции в чужбина, се е увеличил с 2,1 процента на годишна база до 42,28 трилиона йени.

Търговският баланс при стоките е преминал от дефицит от 3,03 трилиона йени година по-рано към излишък от 1,36 трилиона йени. Износът е нараснал с 3,3 процента до 111,35 трилиона йени, докато вносът е намалял с 0,8 процента до 109,98 трилиона йени.

Само през март Япония е отчела излишък по текущата сметка от 4,68 трилиона йени, което е увеличение с 29,1 процента спрямо същия месец на предходната година.

Текущата сметка е един от най-широко използваните показатели за международната търговия на дадена държава.

