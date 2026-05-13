В партньорство с Cario Group — софийска компания с над 30 години опит в дистрибуция, следпродажбени услуги, логистика и автомобилни продукти

Рафел Руиз, президент на EBRO EV MOTORS, и Калоян Ганев и Георги Петров, собственици на Cario Group, подписаха споразумението днес на завода на EBRO в Барселона, заедно с Педро Калеф, главен изпълнителен директор на EBRO MOTORS и Хорхе Сусаета, заместник главен изпълнителен директор на EBRO SUV, което е в началото на текста при представянето на лицата, които подписват договора.

Барселона, 13 май 2026 г. — EBRO и Cario Group формализираха дистрибуционното споразумение за превозните средства на испанската марка в България днес в завода на EBRO в Zona Franca, Барселона. Cario Group ще бъде официалният представител на EBRO за внос, продажба, следпродажбени услуги и цялостно обслужване на испанската марка.

Cario Group е един от лидерите в бранша в България, с над 30 години опит и едно от най-широките портфолиа от автомобилни марки и услуги, включително автокомплекси, сервизи, дистрибуция на оригинални части, услуги за боядисване и поправка при инциденти и автомобилна логистика.

EBRO ще разполага със седем начални търговски обекта в страната, където ще предлага целия си асортимент от устойчиви превозни средства и ще осигурява следпродажбено обслужване на национално ниво. Автокомплексите ще бъдат разположени в София, Хасково, Варна, Русе, Сливен, Пловдив и Бургас и ще предлагат също продажба на употребявани коли, следпродажбени услуги и сервиз за ремонт и поддръжка.

Линията на EBRO, включваща SUV моделите: EBRO s400, s700, s800 и флагманския модел s900, ще излезе в продажба тази пролет в България с всички налични двигателни опции, точно както на испанския и португалския пазар.

В резултат на това споразумение EBRO ще създаде собствен екип, който да работи заедно с местния екип на Cario Group със седалище в София. Заедно това ще доведе до създаването на приблизително 80 работни места за стартиране на дейностите на марката.

Cario Group, основана през 1994 г. и със седалище в София, заема над 350 професионалисти в страната. Компанията, собственост на Калоян Ганев и Георги Петров, дистрибутира леки автомобили и кемпери, предлага следпродажбени услуги — област, с която е особено позната в България — и внася и продава автомобилни продукти като джанти, масла, филтри и акумулатори.

Като официален представител и ексклузивен вносител на EBRO, компанията може да покрие всички нужди на клиентите на марката: от продажба на превозни средства и следпродажбено обслужване до финансиране и застраховки.

При подписването на споразумението в Барселона, Рафаел Руиз, президент на EBRO EVMOTORS, заяви: „Продължаваме да напредваме в международната си пътна карта, този път в България, с водещ и солиден партньор като Cario Group, който има дълга история и широка териториална присъствие в страната. От първия ден ще можем да достигнем до всеки кът на България с пълната ни гама устойчиви превозни средства. Убедени сме, че заедно ще видим марката EBRO да расте в тази страна.“

(от ляво на дясно) Калоян Ганев, Георги Петров, Рафаел Руиз.

От своя страна Калоян Ганев и Георги Петров, собственици на Cario Group, заявиха: „Горди сме, че България и Испания създават това партньорство и развълнувани да станем част от семейството на EBRO. Благодарение на нашия дългогодишен опит в продажбите на автомобили, следпродажбеното обслужване и националната дистрибуция, сме уверени, че нашият опит и силно пазарно присъствие ще ни позволят успешно да представим иновативните и устойчиви превозни средства на EBRO пред българските клиенти. Вярваме, че марката има голям потенциал в България и очакваме с нетърпение да градим нейния дългосрочен успех заедно.“

Българският пазар

Българският автомобилен пазар е малък — 48 163 единици бяха продадени през 2025 г. — но изключително динамичен, с множество утвърдени европейски и японски марки и навлизане на нови марки, както в останалата част от Европа. Прогнозата за 2026–2028 г. предвижда продължаващ растеж на пазара, надвишаващ 60 000 единици през 2028 г., според Българската асоциация на автомобилните производители.

България официално прие еврото като национална валута на 1 януари 2026 г., ставайки 21-ва страна в еврозоната. EBRO счита, че страната, поради своя размер и значителната популярност на SUV сегмента — категория, която съвпада с линията на моделите на испанската марка — представлява интересна възможност за първите стъпки в международната стратегия на компанията. B-сегментът води продажбите в България, а SUV сегментът представлява 42% от общия обем, отразявайки силното търсене в тази категория. Марката EBRO е подготвена да предложи интелигентна алтернатива на други утвърдени марки, съчетавайки иновация с модерен дизайн, напреднали технологии и конкурентна цена.

От друга страна, възрастта на автопарка и икономическият растеж са индикатори за предстоящо подмяна на автопарка, с високи прогнози за растеж в източноевропейските региони.

Що се отнася до пазара на електрически превозни средства, България остава на ранен етап от прехода към устойчивата мобилност, но сегментът се развива бързо. Според данни от бранша регистрациите на изцяло електрически превозни средства в България се увеличиха с повече от 40% година на година през 2025 г., което отразява нарастващ интерес от страна на потребителите и дългосрочния потенциал на пазара. EBRO разглежда тази ситуация като стратегическа възможност, предвид възрастта на местния автопарк и целта на страната за преход към устойчива мобилност.

Страната предлага разнообразие от стимули за покупка, като например 100% освобождаване от годишния местен данък за тези превозни средства; безплатно градско паркиране в „сини“ и „зелени“ зони в големите градове; и „зелени регистрационни табели“, предназначени за идентификация и достъп, например до зони с ниски емисии.

EBRO EV MOTORS е испанска автомобилна индустриална група, посветена на проектирането, производството и търговията на устойчиви превозни средства, и е холдингова компания на EBRO SUV, която предлага модели от историческата марка EBRO. Компанията е ангажирана с производството на модели в Испания, задвижвани с чиста енергия, като това се разглежда като съществена стъпка в напредъка на обществото към по-устойчива мобилност и по-зелена икономика. Производството на превозни средства се базира на реиндустриализацията на историческия завод в Zona Franca в Барселона — сега известен като EBRO FACTORY и дъщерно дружество на групата — както и на завода в Montcada i Reixac, който е специализиран в щанцоване и заваряване на метални части. EBRO EV MOTORS е листвана на пазара BME Growth на BME MTF Equity, а акциите ѝ се търгуват непрекъснато под борсовия код EBROM.