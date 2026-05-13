ЕЦБ: Мигрантите подкрепят бързото увеличаване на работната сила в еврозоната

Работната сила в еврозоната нараства с ускорени темпове през последните години, подкрепяйки икономическия растеж на фона на демографски промени, повишена икономическа активност и устойчив приток на мигранти. Това сочи анализ на Европейската централна банка (ЕЦБ) за развитието на пазара на труда в страните от еврозоната, според който сред основните двигатели на този процес са участието в трудовия пазар на по-възрастните работници и мигрантите.

От края на 2019 г. работната сила в еврозоната се е увеличила със 7,8 млн. души и в средата на 2025 г. достига 173 млн. души. Това е значително по-висок ръст спрямо предходното десетилетие. Основните фактори за увеличението са разширяването на населението в трудоспособна възраст и по-високото участие на пазара на труда. Делът на участващите в работната сила се е повишил от 64,6 процента в края на 2019 г. до 66,2 процента през 2025 г., като чуждестранните работници имат най-голям принос за нарастването на населението в трудоспособна възраст, посочва докладът, цитиран от БТА.

Хората на възраст между 55 и 74 години остават активни по-дълго време, което се обяснява както с пенсионните реформи, така и с промени в характера на заетостта, насочени към по-малко физически натоварващи професии. В същото време нетната миграция към еврозоната остава положителна, а чуждестранните работници имат все по-важна роля за компенсиране на недостига на работна ръка в ключови икономически сектори, открояват експертите.

Броят на работниците на възраст между 55 и 74 години се е увеличил с 20,2 процента между четвъртото тримесечие на 2019 г. и четвъртото тримесечие на 2025 г., докато броят на работниците с висше образование е нараснал с 19,3 процента за същия период. Делът на по-възрастните работници в работната сила се е увеличил от около 20 процента през 2019 г. до 23 процента през 2025 г., докато делът на работниците с висше образование е нараснал от 34 процента до 39 процента. Тези промени се дължат не само на застаряването на населението и повишаването на квалификацията, но и на по-високите нива на участие на пазара на труда.

Анализът отчита и трайно нарастване на участието на жените на пазара на труда, което постепенно намалява различията между половете по отношение на заетостта.

Разширяването на работната сила има съществен принос за икономическия растеж в еврозоната, посочва ЕЦБ. От 2021 г. насам увеличението на броя на заетите и по-високият коефициент на заетост формират повече от половината от ръста на брутния вътрешен продукт в повечето тримесечия. Според анализа възстановяването след пандемията е било „трудоемко“, като икономическият растеж е зависел в по-голяма степен от увеличението на заетостта, отколкото от повишаването на производителността.

Въпреки ръста на заетостта, средният брой отработени часове на служител остава под нивата отпреди пандемията в редица държави от еврозоната. Това се обяснява както с по-големия дял на жени и по-възрастни работници, които средно работят по-малко часове, така и с промените в моделите на заетост и организацията на труда, посочва ЕЦБ.

Според анализа променящата се структура на работната сила има дългосрочни последици за икономиката и пазара на труда. По-високият дял на по-възрастните и по-образовани работници допринася за по-ниска безработица, но същевременно може да ограничи динамиката на пазара на труда и предприемачеството. Наред с това застаряването на населението остава предизвикателство за производителността и потенциала за растеж в еврозоната, предупреждава ЕЦБ.