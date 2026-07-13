Стратегии да сложите край на психотормоз в работата

Важно е да не допускате агресорът да ви изолира и да саботира служебните ви постижения

Повечето съвременни хора са претрупани със служебни задачи. Ако към всичко това се добави психотормоз от шефа или от колега, положението става още по-тежко. Френската психоложка Лоранс Равие обяснява как да се справите с недобронамерените хора, които тровят живота ви на работа.

Нормално е от време на време околните да ви правят забележки, да повишават тон или да не могат да сдържат лошото си настроение.

Психотормозът означава съвсем друго. Ще го познаете по няколко признака.

Той винаги е насочен към един и същи човек, а не към целия колектив. Ужасно е, когато този човек сте вие.

Повтаря се систематично и непрестанно, като целта е да бъде засегнато вашето достойнство. Забележките и недомлъвките не се отнасят до качеството на работата ви, а до самата ви същност - до външността, личния живот, поведението ви.

Характерно за психотормоза е, че не е породен от конкретна причина. Не е имало конфликт, който да го отключи, затова в него не са въвлечени двама равнопоставени спорещи, а отношенията са като между палач и жертва.

"Психотормозът се поражда от съперничество, завист, ревност. Затова често засяга хора, които са доста добри в работата си и притежават качества, отличаващи ги силно от останалите в колектива. Човекът, който се чувства ощетен от техните способности и от различността им, бърза пръв да атакува, за да изтощи силите на съперника си и да може да блесне на неговия фон. Той прилага на практика една японска поговорка, която гласи "Пиронът, който стърчи над останалите, получава удар с чук", обяснява Лоранс Равие.

Тактиката е винаги една и съща. Тормозещият прави всичко възможно, за да изолира жертвата си от останалите членове на колектива. Когато тя се озове в неговите ръце, започва да я измъчва психически. Обижда я, заяжда се, саботира постиженията є, злослови зад гърба й.

Тъй като не може да разчита на никого, изолираният човек се обърква и започва да търси вината в самия себе си. Това неминуемо се отразява върху качеството на работата му, защото я върши под голямо напрежение.

Как да реагирате? Най-важно е да си дадете сметка, че сте подложени на психотормоз.

Анализирайте всяка обида, която агресорът отправя към вас. Потърсете мотива за нея. Ако не откривате обективна причина, породена от ваш служебен пропуск, значи проблемът не е във вас, а в него.

Опитайте се да го игнорирате. Следващия път, когато отправи хаплива забележка към вас, се направете, че не я чувате. Друг вариант е разсеяно да излезете от стаята, да започнете телефонен разговор или да симулирате, че сте затънали в работа и нямате време да размените дори две думи. Спрете ли да връщате отрицателната енергия към събеседника си, той постепенно ще изгуби интерес към вас и вероятно ще си потърси нова жертва.

Започнете да полагате двойно повече усилия в работата. Не закъснявайте, вършете всичко в срок, давайте оригинални идеи. Ако агресорът е самият ви шеф, той ще забележи старанието ви и може да стигне до правилния извод, че не си струва да загуби ценен служител като вас. Щом ви тормози колега, чрез това поведение ще покажете колко малко работа върши той и колко много - вие. Ясно е кой ще излезе победител.

Постарайте се отново да си извоювате заслуженото място в колектива. Общувайте с ръководството и с всеки свой колега поотделно, за да завържете не само служебни, но и приятелски отношения, да разсеяте зловредните слухове, които врагът разпространява зад гърба ви. Станете ли симпатични на хората, те ще застанат на ваша страна.

Дръзнете да се изправите лице в лице срещу агресора. Това е най-трудният подход, но често върши чудеса. Поканете човека, който ви тормози, на кафе, за да разговаряте очи в очи. Откаже ли, го приклещете далеч от чуждите погледи. Директно го попитайте какво не харесва във вас, в поведението и в работата ви. Обяснете му, че имате свидетели, събрали сте доказателства за държаниетому и разполагате с достатъчно средства, за да се защитите. Ако пак се опитва да се измъкне, продължете да настоявате за обяснение. Хората, склонни да упражняват психотормоз, не обичат челните сблъсъци, така че е голяма вероятността след тази среща да се отървете от него.

Не крийте проблема от близките си. Разкажете им какво става в работата, поискайте съвет и съдействие, помолете да ви помогнат с нещо.

Споделете с ръководството какво се случва. Никой шеф не харесва тормозещите служители, така че имате шанс агресорът бързо да бъде сложен на място.

Истински проблем възниква, когато човекът, който ви подлага на психотормоз, е самият ръководител на фирмата. Тогава е по-добре да напуснете.

Друг вариант е да го дадете под съд. Може да го направите обаче само ако наистина разполагате с доказателства и свидетели са готови да застанат на ваша страна. Дори да спечелите делото, не бива да очаквате след това той да ви осигури възможности за кариерно развитие. Но поне ще ви остане утешението, че сте си отмъстили.

На следващото работно място се дръжте самоуверено, демонстрирайте самочувствие, не пестете силите си. Така ще избегнете повторното попадане в неблагоприятна ситуация.

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