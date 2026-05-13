ЕЦБ: Банките в еврозоната трябва бързо да се подготвят за потенциални AI кибератаки

Банките в еврозоната трябва бързо да се подготвят за потенциални кибератаки, извършвани с помощта на модела за изкуствен интелект "Митос" (Mythos) на "Антропик" (Anthropic) или сходни инструменти, заяви днес членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Франк Елдерсон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за бюлетина на надзора на Европейската централна банка (Supervision Newsletter) Елдерсон, който е и заместник-председател на надзорния орган на ЕЦБ, заяви, че липсата на достъп на банките от еврозоната до "Митос" прави проблема още по-сериозен.

„Липсата на достъп не е оправдание за бездействие. Напротив, това прави още по-критично банките да ускорят действията си още сега“, посочва той.

По-рано тази седмица Ройтерс съобщи, че големи американски банки, получили ранен достъп до "Митос", работят по отстраняването на множество слабости в своите системи за данни, открити от инструмента.

Според експерти по киберсигурност "Митос" представлява сериозно предизвикателство за финансовия сектор, което е довело до серия предупреждения от регулатори и политици.

Елдерсон предупреди, че банките трябва да се подготвят и за бъдещи модели на изкуствен интелект, които могат да позволят още по-агресивни кибератаки.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард по-рано този месец заяви, че институцията проучва защитни механизми срещу кибератаки, насочвани с помощта на "Митос", като същевременно е в неизгодна позиция заради липсата на достъп до модела.

През април Ройтерс съобщи още, че банковите надзорници на ЕЦБ ще изискват информация от наблюдаваните от тях банки относно готовността им за този нов източник на риск.

Разликата в достъпа до модела може допълнително да постави Европа в по-неблагоприятна позиция, тъй като се очаква трите най-големи банки в Япония да получат разрешение да започнат работа с "Митос" в рамките на около две седмици.

Според Елдерсон банките и външните изпълнители, на които разчитат, трябва бързо да отстраняват дори малки уязвимости, които досега често са били поправяни в рамките на по-дълги цикли за софтуерни актуализации.