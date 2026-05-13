ОПЕК отново понижи прогнозата си за ръста на световното търсене на петрол през 2026 г.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) понижи днес прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 г., предаде Ройтерс, позовавайки се на най-новия месечен доклад на организацията.

ОПЕК очаква търсенето на петрол да се повиши с 1,2 милиона барела на ден през настоящата година спрямо нивата от 2025 г. Предишната прогноза на ОПЕК, публикувана през април, предвиждаше ръст с 1,4 милиона барела на ден, но това също представляваше понижение спрямо предходната прогноза.

Петролният картел се присъедини към други влиятелни организации, прогнозиращи забавяне на търсенето на петрол тази година заради конфликта в Близкия изток, съобщи БТА.

ОПЕК обаче повиши очакванията си за растеж в търсенето на петрол през 2027 г. През 2027 г. петролното търсене ще се повиши с 1,5 милиона барела на ден, с 200 000 барела на ден повече, отколкото заложеното в прогнозата на ОПЕК през миналия месец.

По-рано днес МАЕ съобщи, че очаква световното търсене на петрол да се свие с 420 000 барела на ден на годишна база през 2026 г., достигайки 104 милиона барела на ден или с 1,3 милиона барела на ден по-малко от прогнозите преди войната в Иран.