Проектът за летяща кола на Hyundai се завръща

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Hyundai Motor Company обяви ново партньорство с Korea Aerospace Industries - най-голямата авиационна и отбранителна компания в Република Корея. Целта е разработването на ново поколение летящи автомобили, електрически самолети и системи за градска въздушна мобилност.

Новината идва на фона на сериозните съкращения в подразделението на Hyundai за т.нар. Urban Air Mobility - секторът, който само преди няколко години бе представян като следващата голяма революция след електромобилите. Тогава инвестираха милиарди в концепции за електрически летящи таксита.

Огромните разходи, липсата на инфраструктура, проблемите със сертификацията и опасенията за безопасността охладиха ентусиазма.

Според първоначалната информация партньорството ще работи върху електрически самолети с вертикално излитане и кацане, както и върху автономни системи за управление. Това са технологии, които могат да намерят приложение не само при бъдещи "летящи коли", но и в логистиката, спешната помощ, военния сектор и регионалния транспорт.