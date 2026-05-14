С един билет се возим на всички влакове в ЕС

При резервиране на полет със самолет тарифата трябва да включва всички такси, включително допълнителните

Едно пътуване, един билет и всички права. Това е мотото на три регламента, които прие в сряда Европейската комисия.

В регламента за железопътния транспорт се предвижда възможност един билет да важи за пътуване с различни железопътни оператори.

Комисията констатира, че в момента сравняването на всички варианти за пътуване, особено за трансгранично, продължава да е трудно за пътниците, особено що се отнася за билетите за влак. Хората срещат пречки при комбиниране на различните видове транспорт. Резервирането на многоетапни пътувания с влак, включващи билети от различни дружества, може да бъде сложно, до голяма степен поради фрагментираните системи за резервация и много силното пазарно присъствие на някои дружества.

Защитата на пътниците

е ограничена при пътувания с влак,

включващи множество билети от различни оператори, заключават от ЕК.

Комисията предлага мерки, които дават възможност за резервиране на билети от множество оператори. Освен това пътниците ще могат да намират, сравняват и закупуват услуги и това да става с един билет. Той може да бъде купен с една трансакция на платформа за продажба на билети по техен избор. Това може да бъде независима платформа или билетната услуга на железопътния оператор.

Специално внимание е обърнато на системите за онлайн резервация и електронно купуване на билети.

Предвижда се пътниците да могат да намират, сравняват, комбинират и купуват билети за железопътни пътувания по един-единствен канал по свой избор,

спестявайки време и усилия при намиране

на офертата,

която най-добре отговаря на техните нужди. Доставчиците на онлайн услуги за билети и железопътните предприятия трябва да могат да предлагат все по-интегрирани и конкурентни услуги. Това включва и единични билети, комбиниращи услугите на различни оператори, така че пътниците да могат да се възползват пълноценно от потенциала на европейската железопътна система.

В случай на пропуснати връзки по време на пътувания с влакове с един билет, пътниците ще се ползват от пълна защита на правата, включително помощ, премаршрутиране, възстановяване на разходите и обезщетение.

Отделен регламент е създаден за защита на пътниците с единичен билет. Дефиницията му е, че той е доказателство за сключването на два или повече договора за превоз за пътуване, закупени в една търговска сделка от железопътно предприятие, продавач на билети или туроператор.

Една от основните защити е, когато някой жп превозвач не осигурява минималното време за прекачване за следващия етап на пътуване. Тогава пътникът ползва пълна защита.

Когато пътникът пропусне една или повече връзки, ще му се полага

обезщетение в размер

на 75% от общата сума,

платена за единичния билет, и се предлага избор между възстановяване на парите или подходящи и разумни разходи за пренасочване, направени от клиента.

Без да губи правото си на превоз, пътникът има право на обезщетение за закъснения между местата на тръгване и крайната дестинация, посочени в билета или в единичния билет, за което цената не е била възстановена.

Минималното обезщетение е 25% от цената на билета за закъснение от 60 до 119 минути, 50% при 120 минути или повече.

Акцентите в регламента за мултимодалната и мултиоператорска мобилност са правилата за равнопоставеност, която онлайн платформите са длъжни да предоставят на транспортните оператори, които осигуряват превозите.

Така че ако пътник влезе в такава търсачка, да може да направи сравнение на услугите, които предоставят например различни авиокомпании или железопътни и автобусни превозвачи, за да избере най-добрата опция - било то цена или маршрут, комфорт.

Специално внимание е отделено на авиокомпаниите. Изисква се

тарифите им да включват всички

данъци, такси, допълнителни комисиони

Незадължителните ценови добавки към пътуването със самолет трябва да бъдат съобщени по ясен, прозрачен и недвусмислен начин в началото на всеки процес на резервация, изисква регламентът.

Пътят на трите регламента тепърва е през одобрение от европарламента и Съвета на Европа.