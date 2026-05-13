Чиста вода - 22 проекта ще помагат на общности в 16 области

Достъп до чиста вода, работещи обществени чешми, по-добри хигиенни условия и по-нормална среда за живот. Това са част от практичните решения, които ще бъдат реализирани по второто издание на грантовата програма „Капка по капка".

На специално събитие в Столичната библиотека представители на 12 общини и 9 неправителствени организации получиха символични чекове за одобрените си проекти. Програмата подкрепя общо 22 проекта в 16 области на страната, които ще достигнат до общности с население над 130 000 души.

Инициативата е част от глобалната програма WASH на JTI Foundation, насочена към подобряване на достъпа до чиста питейна вода, санитарни условия и хигиена за уязвими общности. В България тя се реализира в партньорство с фондация BCause.

Одобрените кандидати са общини, кметства, местни асоциации и неправителствени организации. Всеки от проектите е съобразен с конкретен местен проблем - от липса на сигурен достъп до вода до нужда от по-добри условия за хигиена в социални услуги, училища или населени места.

Идеята на програмата е да финансира не големи кампании с кратък ефект, а решения, които се усещат пряко в ежедневието на хората. Понякога това може да бъде възстановена чешма в центъра на селото. Друг път - достъп до баня за хора в нужда или надежден източник на чиста вода за училище.

„Понякога една малка промяна – работеща чешма в центъра на селото, достъп до баня за хора в нужда или сигурен източник на чиста вода за едно училище – може да промени ежедневието на цяла общност. За нас „Капка по капка" е именно това: възможност да подкрепим реални, практични решения, които правят живота на хората по-добър", коментира Димитър Найденов, мениджър „Корпоративни въпроси и комуникация" в JTI България.

По думите му достъпът до чиста вода и добри хигиенни условия е основна необходимост, затова програмата инвестира в проекти с дългосрочен ефект и реална стойност за местните общности.

Срещата в Столичната библиотека не беше само официално връчване на символични чекове. Участниците получиха и практически насоки за управлението и отчитането на проектите. Обсъдени бяха и начини за по-добро включване на местните хора, както и за по-ефективна комуникация с гражданите по време на изпълнението.

Грантовата програма е основна част от „Капка по капка", която се реализира в България в периода 2025-2027 г. Общият бюджет е 1,5 млн. щатски долара. Инициативата има три основни направления - изграждане на обществени чешми в София, Благоевград, а вече и в Казанлък, подкрепа за социални организации, които предоставят хигиенни услуги на хора в нужда, и финансиране на местни проекти чрез националната грантова програма.

С второто си издание „Капка по капка" разширява обхвата си и продължава да подкрепя общини и организации, които търсят конкретни решения за конкретни проблеми. А ефектът от тях често се измерва не само в изградена инфраструктура, а в по-лесен достъп до нещо базово - вода, хигиена и по-достоен живот.