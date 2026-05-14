За една година област Търговище се качи със 7 позиции нагоре по заплати

Търговище показва интересна динамика – въпреки че е една от по-малките области, тя отбелязва сериозен икономически ръст през последната година, а по отношение на заплатите дори изпреварва по-големи региони.

Само за 1 г. по показателя за ръст на средното трудово възнаграждение област Търговище се изкачи със 7 места нагоре.

Средната работна заплата в областта през 2024 г. е била 1712 лева. Тогава тя е на 16-о място сред 28-те области в страната по този показател. С най-високо възнаграждение е била София-град, а с най-ниско - област Смолян.

Година по-късно - за четвъртото тримесечие на 2025 г., област Търговище вече е на 9-о място по средна брутна работна заплата - 2152,6 лева. Ръстът спрямо третото тримесечие на годината е 6,1%, а спрямо същия период на предната 2024 г. - 19,8%.

В обществения сектор увеличението е 7,8%, а в частния - с 26,2

За сравнение - средното месечно възнаграждение в страната за четвъртото тримесечие на 2025 г. е било 2678 лева. Отново най-високи са били средните заплати в София-град - 3635 лева, а най-ниски в област Кюстендил - 1793 лева.

Областта произвежда около 990 млн. евро (0,9% от брутния вътрешен продукт на страната). Въпреки ниската позиция БВП се е увеличил със 7,4% спрямо предходната година.

Към края на 2024 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в областта възлизат на около 279 млн. евро с натрупване.

Регионът показва стабилност в привличането на капитали, насочени основно към производството

Огромната част от чуждия капитал е концентрирана в преработващата промишленост. Най-значимото присъствие тук е на турския холдинг "Шишеджам", който управлява заводите за стъкло край града – една от най-големите инвестиции "на зелено" в България. Други сериозни инвестиции има в хранително-вкусовата промишленост и производството на мебели.

Търговище се оформя като един от важните индустриални центрове в Северна България,

като в момента се реализират мащабни проекти за разширяване на индустриалната база.

Индустрията в областта създава около 10 пъти повече добавена стойност от селското стопанство.

Към края на 2025 г. и началото на 2026 г. безработицата в област Търговище остава една от най-високите в страната и причината е дисбалансът в образованието.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, областта заема 26-о място в страната. Най-голям е броят на наетите в област София-град - 822,9 хил., а най-малък в област Видин - 17,2 хил.

Голям дял от безработните - 34%, са с основно или по-ниско образование,

което ги прави трудни за наемане в модерните заводи.

Висока безработица се наблюдава основно в по-малките общини като Омуртаг и Антоново, докато в община Търговище нивата са по-близки до средните за страната. В областта обаче е висок делът на икономически неактивното население –

18 хиляди души, които нито работят, нито търсят работа

Образователната структура на населението в област Търговище (за възрастовата група 25–64 г.) показва тенденция на подобряване, макар делът на хората с по-ниско образование да остава значително над средния за страната - от над 38% през 2020 г. до около 24% днес. Така Търговище вече не е областта с най-ниско образована работна сила - Сливен е с по-слаби показатели.

Най-голямата група от хора са със средно образование – около 50,8%. Областта има силни традиции в професионалното образование, което съответства на индустриалния профил на региона.

Делът на висшистите е около 24,9%

Въпреки че се е увеличил почти двойно през последното десетилетие, той все още е по-нисък от средния за България 33-34%. Търговище е една от малкото области без висше учебно заведение на своя територия, което ограничава възможностите за задържане на млади висшисти.

В областта живеят 94 735 души (1,5% от общото население на България). Населението е намаляло с около 0,9% за една година, което следва общата тенденция за застаряване и демографски спад в страната.

Средната жилищна площ на човек в областта е 43,7 квадратни метра

В селата се живее на по-широко - в градовете на човек се падат средно по 41,6 кв. метра жилищна площ, а в селата - 46,3 квадрата.

Към края на 2024 г. броят на жилищата в област Търговище е 65,8 хиляди. В градовете се намират 35,1 хиляди жилища, или 53,4 на сто от общия брой. По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 60,6 процента, следвани от тези с четири и повече стаи - 36,2 на сто, докато едностайните са само 3,2 процента.