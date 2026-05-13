Марсоходът на НАСА си направи селфи (Снимка)

Марсоходът „Perseverance" на НАСА наскоро направи автопортрет на фона на древен марсиански терен на място, което научният екип нарича „Lac de Charmes". Събрано от 61 отделни изображения, селфито показва как „Пърсивърънс" насочва мачтата си към скалист издатина, върху която току-що е направил кръгъл откъс от абразия, като западният ръб на кратера Джезеро се простира на заден план. Селфито е заснето на 11 март, 1797-ия марсиански ден, или сол, от мисията, по време на най-дълбокото движение на роувъра на запад отвъд кратера.

„Пърсивърънс" е в петата си научна кампания, известна като кампанията „Северният ръб", от мисията си на Червената планета. Регионът на Лак дьо Шарм представлява един от най-научно убедителните терени, които роувърът е посещавал, съобщават от НАСА.

Вълнист терен от червеникаво-кафява почва и рохкави скали се простира към суров хоризонт. Небето над него е мъгливо и бледо. Долният ръб на изображението е назъбена черна рамка, показваща краищата на рамките, зашити заедно, за да създадат мозайката.

На 5 април, 1882-ия марсиански ден или сол от мисията, роверът Perseverance засне тази панорама с подобрени цветове на район, наречен „Арбот". Съставена от 46 изображения, панорамата предлага една от най-богатите геоложки гледки от мисията на ровера, разкривайки ветровит пейзаж с разнообразни скални текстури.

„Направихме това изображение, когато роверът беше в „Дивия запад" отвъд ръба на кратера Джезеро - най-далечната западна точка, на която сме били, откакто кацнахме на Джезеро преди малко повече от пет години", каза Кейти Стак Морган, учен по проекта Perseverance в Лабораторията за реактивно движение на НАСА в Южна Калифорния. „Току-що бяхме обработили и анализирали разкритието „Аратуса", ​​а роверът се намираше на място, което осигуряваше чудесна гледка както към ръба на кратера Джезеро, така и към местния терен извън кратера."

По време на абразирането, роувърът шлифова част от повърхността на скалата, позволявайки на научния екип да анализира какво има вътре.

Техниката позволи на екипа да определи, че разкритието Аратуса е съставено от магмени минерали, които вероятно предшестват образуването на кратера Джезеро. Магмени скали с големи минерални кристали се образуват под земята, докато разтопената скала се охлажда и втвърдява. Perseverance направи селфито при шестото му от кацането на Марс през 2021 г. - използвайки камерата WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and engineering), монтирана в края на роботизираното му рамо, което направи 62 прецизни движения за приблизително един час, за да изгради композитното изображение (научете повече за това как се правят селфита).

Наред със селфито, Perseverance използва Mastcam-Z, разположен на мачтата му, за да заснеме мозайка на района „Арбот" в Лак дьо Шарм на 5 април. Съставена от 46 изображения, панорамата предлага една от най-богатите геоложки гледки на мисията, разкривайки ветровит пейзаж с разнообразни скални текстури.

Изображението предоставя на екипа ясна пътна карта за изследване на билото и древното скално разнообразие в района, включително това, което изглежда като мегабречия - големи фрагменти (някои с размерите на небостъргачи), изхвърлени от масивен удар на метеорит, случил се върху равнината, наречена Исидис Планития, преди около 3,9 милиарда години.

„Това, което виждам на това изображение, е отлична експозиция на вероятно най-старите скали, които ще изследваме по време на тази мисия", каза Кен Фарли, заместник-учен по проекта на Perseverance в Калифорнийския технологичен институт в Пасадена. „В мозайката се вижда остра линия на гребена, чиято назъбена, ъгловата текстура контрастира рязко със заоблените камъни на преден план. Виждаме и характеристика, която може да е вулканична дайка, вертикално проникване на магма, която се е втвърдила на място и е останала неподвижна, докато по-мекият околен материал е ерозирал в продължение на милиарди години."

Цветът на скалите в мозайката предлага по-малко информация на научния екип, отколкото отличителните текстури, които им помагат да разграничат видовете скали. За разлика от речната делта на кратера Джезеро, която е съставена от седиментни скали, някои скали тук изглеждат като екструзивни магмени скали (разтопена скала, достигнала повърхността като потоци от лава) и импактити (скали, създадени или модифицирани от удар на метеорит), за които се смята, че са се образували преди кратера преди около 4 милиарда години, предлагайки прозорец към дълбоката ранна кора на планетата.