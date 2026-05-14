България втора в ЕС по икономически растеж, основна причина - ръстът на потреблението

Българската икономика е отличник сред страните от Европейския съюз. За първите три месеца на годината ръстът на брутния вътрешен продукт е 2,9%, като единствено икономиката на Кипър е нараснала с повече - 3%. На трета позиция е Испания, чиято икономика се увеличава с 2,7%, съобщава "Сега".

Като цяло икономиката на еврозоната, част от която е България от 1 януари 2026 г., забавя ръст от едва 0,8% през първото тримесечие на тази година в сравнение с 1,3% през предходното тримесечие.

Данните за БВП са повече от обнадеждаващи, тъй като първото тримесечие на 2026 г. бе доста притеснително за българския бизнес. От една страна страната ни въведе еврото като национална валута - промяна, която изискваше доста усилия от страна на фирмите. От друга страна - държавата преживя поредна политическа криза, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка под натиска на граждански протести. Страната ни стартира годината без приет редовен бюджет и с управлението на временно служебно правителство, но това не е попречило на частния сектор да се разраства.

Данните все пак показват леко забавяне на родната икономика, тъй като за 2025 г. БВП, получен като сума от тримесечни данни, се увеличаваше в реално изражение с 3,1 на сто.

Основен мотор на икономическия растеж тази година продължава да бъде вътрешното потребление. През първото тримесечие на 2026 г. то е нараснало с почти 7% на годишна база, движено от огромните публични средства, които се изляха през последните две години под формата на увеличени заплати в бюджетната сфера, ръст на пенсиите и на компенсациите за част от фирмите.

В същото време ръстът на произведената брутна добавена стойност от икономиката е доста по-скромен - 2.6% на годишна база. НСИ отчита добър ръст на инвестициите в икономиката ни - чужди и български, от 8% в сравнение с предната година. След няколко последователни тримесечия на спад на българския износ, в периода януари-март 2026 г. се отчита лек ръст от 0,4%, но вносът на стоки и услуги нараства в пъти по-бързо - с 6,4%. Това е и причина търговският дефицит на България да достигне рекордни 1,5 млрд. евро за първо тримесечие на годината.