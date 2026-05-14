Богомил Николов: Не трябва по този начин да правим законите – чрез експерименти

"Бях много изненадан от начина, по който стана това нещо. Видяхте – в понеделник следобед се предложи, вторник комисия, сряда вече бяха гледани в пленарна зала. Това показва една увереност, че това са точните мерки. Защото те просто не бяха обсъдени на експертно ниво от експертната общност". Това коментира пред БНТ Богомил Николов от Асоциацията "Активни потребители" по повод новия пакет от мерки срещу инфлацията .

Той подчерта, че в обществото и сред специалистите няма единно мнение дори за причините за инфлацията:

"В България има спор първо по причините за тази инфлация. Даже и по размера, ако искате. Някои хора не вярват, че данните на НСИ са верни. Ние първо трябва оттам да изясним каква е причината за тази инфлация, за да могат тогава вече да излязат мерките."

В разговора беше засегната и широко разпространената теза, че еврото е основната причина за повишаването на цените:

"Аз ще ви кажа – не, не е еврото. Този спор трябва да бъде решен на експертно ниво", коментира Николов.

По думите му причините са натрупвани с години и са свързани с липсата на ефективен контрол и конкуренция:

"Ние не си спазваме законите. Има много сиви сектори. Спомняте ли си в България някога да сте съобщили по новините или да сте дискутирали разкрит картел? Аз си спомням два – един за олиото и един за яйцата. Това беше преди повече от 15 години."

Според него икономическата среда е позволила развитието на практики, които изкривяват пазара:

"Оставили сме да се развие една икономика, която е всичко друго, но не и конкурентна, в която се вихрят най-различни схеми. И очакваме накрая да имаме ниски цени."

Темата за увеличените правомощия на институции като Комисията за защита на конкуренцията също беше поставена под въпрос.

"Това по-скоро означава, че тя досега не е имала правомощия, които са били достатъчни. Но ако не са разкривани картели, на какво основание да сме оптимисти, че сега ще се разкрива съвместно господстващо положение?"

Николов обърна внимание и на факта, че законодателните промени се правят без достатъчна предварителна оценка:

"Не трябва по този начин да правим законите чрез експерименти. Не случайно в законодателния процес е предвидено да се изготвя оценка на въздействието. Обикновено депутатите, когато внасят законопроектите, сами си пишат тази оценка."

Той посочи, че още в първите обсъждания вече се говори за необходимост от увеличаване на персонала в институциите, които ще прилагат новите правила.

Относно идеята за публикуване на изкупни, производствени и крайни цени чрез онлайн платформи, Николов каза:

"Цените като мярка сама по себе си няма да стигне до решение. Всичко е комплекс от мерки и, разбира се, безкомпромисно прилагане. Това е съчетанието, от което имаме нужда. Търговците като видят тази цена, да кажат: по-добре да съм горе-долу около тази цена, за да няма проверки и проблеми."

От "Активни потребители" подготвят собствено приложение за проследяване на цените, което да показва на потребителите къде са по-ниски цените.

Във връзка с възможността за въвеждане на ваучерна система за най-уязвимите групи, той посочи:

"Защо не? Това е една от възможните идеи. Аз лично я харесвам и мисля, че може да свърши работа. Това не е купонна система. Това е просто начин да може да се прицели тази помощ към най-нуждаещите се. Вероятно идеята тук не е да се раздават купони за храна на милионерите."