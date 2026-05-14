Експерт: С мерките срещу високите цени държавата показва загриженост

С мерките за високите цени държавата показва загриженост към потребителя е стъпка в правилната посока, заяви председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев пред Нова тв. Той дори поиска по-радикални санкции към нелоялните търговци. Караколев смята, че поправките ще доведат до ред в доставките и до укротяване на някои цени. Според него в момента сигурно има спекула заради влизането ни в еврозоната.

Икономистът Никола Янков е на друго мнение и вижда възможността икономиката да пострада от тези мерки. Той е на мнение, че политическият риск ще се увеличи и ще намали желанието за инвестиции в страната. "Намаляването на цените се прави с увеличаване на конкуренцията", заяви Янков.

Бившият шеф на КЗП Димитър Маргаритов каза, че мерките могат да дадат ефект, ако са придружени и от допълнителни. Според него това, което се предлага е същото, като това, което действа и в момента.