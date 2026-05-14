Самолетът, обиколил света без използване на гориво, се разби в морето

Снимка: Wikipedia

Експерименталният самолет Solar Impulse 2, който през 2016 г. извърши историческо околосветско пътешествие без използване на гориво, се е разбил в Мексиканския залив, съобщи неговият собственик.

Самолетът, пилотиран от швейцарците Бертран Пикар и Андре Боршберг, обиколи Земята на 17 етапа, изминавайки около 43 000 км над четири континента и три океана, без нито една капка гориво.

Три години след това постижение машината е била продадена на компанията Skydweller Aero, която я е превърнала в безпилотен апарат за изпитания на „контролирано приводняване".

Според компанията Solar Impulse 2 е излетял от щата Мисисипи на 26 април и е паднал в Мексиканския залив на 4 май. Skydweller Aero заяви, че полетът от 8 дни и 14 минути е потвърдил възможността за дълготраен слънчев полет в условия, близки до военни мисии, информира БГНЕС.

Американският Национален съвет за безопасност на транспорта (NTSB) разследва инцидента.

