Шефът на млекопреработвателите Димитър Зоров: "Прогресивна България" бръкна в кошера, поздравления

"За производствените разходи всички виждат ръста на петрола и горивото. Опаковките, пластмасовите бутилки, фолиото нарастват със същия темп. Всички искат спирането на ръста на цените, но през последните 10 месеца цените не можеш да ги увеличаваш, защото никой от производителите не иска да влиза в тази спирала от проверки. Основният проблем за производителя - особено високите надценки, които са към крайния потребител. За млечните продукти, според КЗК увеличенията са между 70 до 110%. И производителите и търговците имат разходи, трябва да се разбие тази несправедливост". Това коментира пред Би Ти Ви Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България.

Той поздрави "Прогресивна България", че "бръкна в кошера".

"Нашето виждане в млечния бранш е, че трябва да има поне за три или шест месеца таван на надценката", смята Зоров.

Основният проблем за производителя е високите надценки към крайния потребител. За млечните продукти са от 70 до 110%, според КЗК. И производителите искаме спиране на цените, допълни той.

Мерките срещу ръста на цените ще бъдат обсъдени днес в МС с представители на регулаторни и контролни и органи, ще участват и браншови организации в сектор земеделие и храни.

"Инфлация се бори по два начина - чрез ограничаване на паричното предлагане, което ние не правим, теглейки нови дългове. Ние увеличаваме паричното предлагане. Ако погледнем статистиката на БНБ паричното предлагане в България през последните 5 години нараства много повече отколкото е растежа на икономиката. Другият начин, с който може да се бори инфлацията, е ограничаване на потреблението - това, което ни е скъпо, не го взимаме или намаляваме потреблението", смята обаче икономистът Михаил Кръстев. Според него таван на надценките не са ефективни мерки и от икономическа гледна точка, тъй като те не могат да доведат до спад на цените в най-различни стоки и услуги. "Напротив - това, което могат да доведат е евентуален недостиг на въпросните стоки и услуги. Това е икономически доказано. Ние не можем да говорим за непосилни цени, когато имаме статистика, която отчита ръст на потреблението. Ако ние употребяваме повече, отколкото сме употребявали миналата година по същото време това означава, че цените не са непосилни", заяви той в дебат със Зоров в сутрешния ефир.