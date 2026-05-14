Парламентът прие и втория законопроект с мерки за овладяването на цените

Парламентът прие на първо четене законопроекта за защита на потребителите, в който се залагат мерки за овладяването на цените. "За" гласуваха от ПБ и ДПС-НН. Твърдо "против" бяха от ПП и "Възраждане", а от ГЕРБ и ДБ някои се въздържаха, други пък бяха против.

Това е вторият проект на закон от пакета, който предложи "Прогресивна България" за цените. Първият - за защита на конкуренцията, бе приет във вчерашния пленарен ден.

Една от най-важните промени в Закона за потребителите е изричната забрана за увеличаване на цените на стоки и услуги, когато не е икономически обосновано. Идеята не е държавата да определя цени, а да се проверява дали поскъпването има реална причина.

Търговецът ще трябва да доказва, че увеличението е резултат от обективни фактори като по-високи доставни цени, повишени разходи за труд, по-високи цени на енергия, горива, суровини, промени в данъци, такси, валутни курсове или други външни обстоятелства, влияещи върху разходите му. Контролът ще се извършва по съразмерност - ще се сравнява с колко са нараснали разходите и с колко е увеличена крайната цена. Ако разликата е прекомерна, търговецът ще трябва да я обоснове.

В тази връзка е нормативно разписан механизъм, задължаващ всеки търговец при увеличение на цената на съответната стока или предоставяна услуга да докаже наличието на обективни икономически фактори, обуславящи това увеличение. Част от този механизъм е въвеждането на показателя „справедлива цена", пише в мотивите на проекта на закон.

Предвидени са сериозни санкции, които може да стигнат до 100 000 евро. При повторно нарушение санкциите се удвояват. Законопроектът разширява и правомощията на Комисията за защита на потребителите. При проверки тя ще може да изисква информация за начина на формиране на цените, производствени разходи и други данни. Фирмите няма да могат да отказват предоставянето им с аргумент, че са търговска тайна.

Една от видимите промени е създаването на публичен интернет портал. Там големите търговци ще трябва всяка седмица да публикуват информация за цените на основни стоки, техния произход и доставените количества. Ако една и съща стока се продава на различни цени в различни магазини, данните ще се подават отделно за всеки обект.

На портала Комисията за защита на потребителите ще публикува продажните цени и тези на едро и т.нар. справедлива цена за всяка стока. Тя няма да бъде задължителна, а ще служи като ориентир за потребителите и контролните органи. Механизмът за определянето ѝ ще бъде изготвен от Министерството на икономиката и индустрията съвместно с други институции.

Правителството трябва да приеме и методика за контрол и определяне на сравним предходен период до 3 месеца след влизането на закона в сила. В проекта е записано, че този период не може да бъде по-кратък от един месец при сходни икономически условия.

"Не предлагате адекватни мерки, не търсите корена на причината за високите цени. С това, което сте записали в закона няма да свалите цените", ядоса се Цончо Ганев от "Възраждане".

"Силните регулатори са нещо важно, но вие прекрачвате граница с понятието "справедливи цени", регулаторите нямат място да определят в случая справедлива цена. Това е грешка, защото действително може да да повиши цените, защото в бизнеса се създава усещане, че е една първа крачка към още по-голямо регулиране. Трябва да се мисли в посока насърчаване на производството, насърчаване на малкия бизнес, и мерки за пазара на горива, които да доведат до решаване на вътрешните проблеми", каза Мартин Димитров от ДБ.

"Разбирам политическото говорене, или поне си мисля че го разбирам. Не сме били с амбицията, че с този закон ще решим всички проблеми. Този закон има конкретна идея - дали този сайт, на който ще се публикуват цените, ще свърши цялата работа - не, дали трябва да има други мерки, трябва. Дали това ще е достатъчно със законите - няма. Това просто е първата крачка, ще има и следващи", отговори му Явор Гечев.

"Хората казват, че не искат да плащат данък алчност, за тях това повишение на цените, е именно това. Някои необосновано използват случая да трупат печалба. Това се случва очевидно, защото институциите не работят в синхрон, или нямат достатъчно инструменти. Ние тук сме хората, които трябва да изработят тези инструменти и да ги дадат на институциите да ги използват", убеден е Иван Янев от "Прогресивна България".

Венко Сабрутев от ПП определи законодателните текстове като популистки. "Но този популизъм може да доведе до допълнителна инфлация. Тази мотика вече е настъпвана в Унгария. Орбан промотираше сваляне на цените чрез подобно законодателство и постигна най-висота инфлация в целия ЕС. Унгарците са по-бедни от българите, благодарение на подобно законодателство", каза той.