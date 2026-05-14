Европа налива 200 млрд. евро в електромобили

Европа вече е инвестирала близо 200 млрд. евро в електрическата индустрия - батерии, заводи за електромобили и зарядна инфраструктура. Данните показват колко агресивно ЕС се опитва да намали зависимостта си от Китай.

Най-голям инвеститор е Германия, която държи около една четвърт от всички вложения. Само в зарядна инфраструктура са инвестирани десетки милиарди евро, а обществените зарядни станции вече са над един милион.

Проблемът е, че въпреки огромните инвестиции Китай продължава да доминира пазара на батерии и евтини електромобили. Китайските марки вече държат над 20% от европейския EV пазар и този дял продължава да расте.