ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парламентът прие и втория законопроект с мерки за ...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22845783 www.24chasa.bg

Европа налива 200 млрд. евро в електромобили

Георги Луканов

[email protected]

372
ЕС СНИМКА: Пиксабей

Европа вече е инвестирала близо 200 млрд. евро в електрическата индустрия - батерии, заводи за електромобили и зарядна инфраструктура. Данните показват колко агресивно ЕС се опитва да намали зависимостта си от Китай.

Най-голям инвеститор е Германия, която държи около една четвърт от всички вложения. Само в зарядна инфраструктура са инвестирани десетки милиарди евро, а обществените зарядни станции вече са над един милион.

Проблемът е, че въпреки огромните инвестиции Китай продължава да доминира пазара на батерии и евтини електромобили. Китайските марки вече държат над 20% от европейския EV пазар и този дял продължава да расте.

ЕС СНИМКА: Пиксабей
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)