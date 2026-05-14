ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Карамфилова: Язовирите в страната са в оп...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22845841 www.24chasa.bg

Електрически камион ще пътува по света в продължение на една година само с 80 зареждания

Георги Луканов

[email protected]

1524
Електрическият Mercedes eActros 600. Снимка: Daimler Trucks

Германец, прекарал по-голямата част от трудовия си живот в кабината на тежкотоварни камиони, ще предприеме уникален експеримент. Тобиас Вагнер ще се отправи на 45 000-километрово околосветско пътешествие с модифициран електрически камион, като ще направи само 80 спирки за зареждане.

Професионалният немски шофьор се надява да тества границите на съвременните технологии и да направи пътешествието със средно 563 километра на зареждане.

Основата на тази необичайна експедиция е камиона eActros 600, електрически влекач, първоначално проектиран за транспорт на дълги разстояния в рамките на Европа. Машината има три батерии с общ капацитет от 621 киловатчаса. Използва LFP батерии, които обикновено имат дълъг живот. Водачът може безопасно да използва почти цялата съхранена енергия (до 95%) от тях, без клетките да се деградират значително.

Въпреки че превозното средство е проектирано за пробег от около 500 километра при нормална експлоатация, когато е напълно натоварено с 40 тона товар, експедиционната версия ще може значително да надхвърли този лимит благодарение на по-ниското си тегло и липсата на класическо полуремарке. Очаква се пробег от приблизително 650 до 750 километра с едно зареждане.

Техническите параметри на машината обещават, че дори след десет години експлоатация и 1,2 милиона километра пробег, батериите ще запазят повече от 80% от първоначалния си капацитет. 

Окончателният дизайн и точният маршрут ще бъдат разкрити в началото на това лято, точно преди безшумният камион да тръгне на първата си мисия през пет континента.

Електрическият Mercedes eActros 600. Снимка: Daimler Trucks
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)