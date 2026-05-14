Цената на природния газ на хъба TTF се задържа на 47 евро за мегаватчас

Цената на природния газ на хъба TTF се задържа 47 евро за мегаватчас

Цените на юнските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 46,870 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:55 часа българско време.

Днешната търговия започна от равнище 46,470 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 46,920 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 14 май, е 47,57 евро за мегаватчас, пише БТА.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 47,10 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 47,57 евро за мегаватчас.

