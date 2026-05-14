Васил Големаански: Без доверие няма инвестиции, няма растеж, няма стабилност

Комисията за финансов надзор обеща не просто да контролира, а да бъде все по-доверен партньор на бизнеса

Председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански предложи активен и непрекъснат диалог между регулатора и бизнеса, а не просто контрол над него. Той отоправи апела си на форума „Говорим с КФН", който събра представители на бизнеса и различни инстиуции с ръководството на КФН.

Големански бе категоричен, че устойчивите финансови пазари не се изграждат само чрез строги регулации, а чрез доверие, предвидимост и партньорство между държавата и участниците на пазара. Той оцени изминалата една година като успешна за възстановяване на доверието и скъсяване на дистанцията.„Регулаторът не трябва да бъде просто институция, която упражнява контрол. Той трябва да създава предвидимост и да подкрепя развитието на сектора", заяви шефът на КФН.

Големански определи развитието на света като период на сериозни трансформации - от геополитически кризи и икономическа несигурност през навлизането на нови технологии, криптоактиви, финтех компании и изкуствен интелект, които на свой ред променят механизма на работа на финансовите пазари.

Като пример за новия модел, той посочи Belayer, който е получил лиценз за криптоактиви по MiCA от КФН. Новите регулации като MiCA и DORA слагат началото на нов модел на финансова сигурност и дигитална устойчивост.

Четири приоритета за работата на финансовия регулатор за тази година изведе Големански: диалог, партньорство, сигурност и подкрепа.

Пълноценното ни членство в ЕС и въвеждането на еврото, Големански определи като „исторически момент", който ще доведе не само до отпадане на валутния риск и по-ниски транзакционни разходи, но и до по-добър достъп до европейски инвестиции и по-висока предвидимост за бизнеса. „Това не е просто смяна на валутата. Това е цялостна трансформация на финансовата среда и интеграция на България в сърцето на европейските икономически системи", категоричен е той.

Основен акцент в изказването му бе стартът на реформата в пенисонната система чрез мултифондовете. Въвеждането им ще даде въззожност за различни инвестиционни стратегии според възрастта и рисковия профил на хората и свободен избор. Ангажирането на свободен финансов ресурс ще даде възможност ппенсионните фондове да инвестират в национална инфраструктура – практика, която вече е широко разпространена в Европа.

Сред стратегическите задачи пред капиталовия пазар Големански открои и прехода към европейския стандарт T+1 за сетълмент на сделките, както и развитието на пазара на държавни ценни книжа за граждани.

Големански определи стабилността на застрахователния сектор не само като въпрос на икономика, но и на обществено доверие и социална сигурност. Той отбеляза, че секторът има натрупани проблеми, но последователния контрол към капиталовата адекватност , управлението на риска и защита на потребителите ще дадат своите резултати.

„Без доверие няма инвестиции. Без доверие няма растеж. Без доверие няма стабилност", заключи шефът на финансовия регулатор.