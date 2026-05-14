Радев: Държавата няма да се меси на пазара, но без ясни регулации той се превръща в джунгла (Видео)

Албена Арабаджиева

Премиерът Румен Радев и министрите на земеделието Пламен Абровски, на финансите Гълъб Донев и на икономиката Александър Пулев. Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

Нужни са условия за коопериране, напояване, къси търговски вериги, правилно отношение между внос и родно производство

По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия, ние сме в условия на свободна пазарна икономика, но е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, защото иначе пазарът лесно се превръща в джунгла. В тази връзка работи и правителството за предприемане на конкретни мерки.

Това каза премиерът Румен Радев преди среща в Министерския съвет между правителството, регулатори и браншови организации за мерките за цените на храните.

Срещата е важна, защото продължаващият ръст на цените на храните и намаляващата покупателна способност се превръщат в истински предизвикателство, което изисква навременни мерки. Цените на храните зависят от енергоносителите, тока, торовeте и други, на които няма как да влияем и те не са обект на днешната дискусия. Но цените зависят и от редица национални фактори, като развитието на родното производство, структурата на веригите за доставки, коректното отношение между потребител, търговец и производител, нелоялни търговски практики, ясни регулации и механизми.

Той предупреди, че каквото и да правим, стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от българското производство. Докладите на КЗК и МЗХ са силно тревожни, ако продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, ще изчезнат напълно от българската трапеза. Ние считаме, че това е въпрос на национална сигурност и суверенитет.

По думите му са нужни условия за коопериране, напояване, къси търговски вериги, правилно отношение между внос и родно производство. Всичко това изисква открито поставяне на проблемите на масата и честен и конструктивен диалог. 

Премиерът Румен Радев и министрите на земеделието Пламен Абровски, на финансите Гълъб Донев и на икономиката Александър Пулев.
