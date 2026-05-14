Понякога доверието се печели не с думи, а с невероятен вкус, с аромата на току-що приготвена храна, но и с възможността клиентът да стане свидетел на целия процес по подготовката. Така се ражда и идеята за хотдог във „Фантастико“, който се приготвя на място за около минута.

„Ние предлагаме повече от бърза храна - хотдогът съчетава в себе си вкус, характер и изживяване. Приготвен пред очите на клиентите, с апетитен вид и отличен аромат, той предоставя удоволствие във всяка хапка на всеки, който го опита. Прозрачният процес по приготвяне създава доверие и прави преживяването по- апетитно и привлекателно“, споделя Невена Симеонова, продуктов мениджър във „Фантастико“.

Снимка: Невена Симеонова, продуктов мениджър във „Фантастико груп“

Менюто включва три различни хотдог предложения, всяко със собствен характер и вкус –„Класик“, „Ню Йорк“ и „Премиум“. Зад всеки от тях стои конкретна идея и различно вкусово изживяване. „Класическият хотдог е с изчистен и познат вкус, подходящ за всеки. „Премиум“ вариантът е с вурст с кашкавал и се отличава с по-богат и плътен вкус. Хотдогът в стил „Ню Йорк“ комбинира карамелизиран лук, чедър и хлебче бриош. Независимо кой от трите вкуса изберат клиентите, няма да съжаляват“, добавят от компанията.

Хотдог „Класик“ може да се поръча във всяка кафетерия* от веригата, а хотдозите в стил „Ню Йорк“ и „Премиум“ се предлагат в 14 супермаркета** „Фантастико“. „Приготвянето на хотдог на място гарантира топла и прясна храна, а невероятният аромат ще накара клиентите да се върнат отново в супермаркета за поредното вкусно хапване“, убедена е Невена Симеонова.

В периода 14. 05 – 20.05.2026 г. в част от обектите в търговската верига ще можете да намерите хотдог „Класик“, „Ню Йорк“ и „Премиум“ - 3 броя на цената на 2.

*Ф06, Ф07, Ф11, Ф12, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф21, Ф22, Ф27, Ф28, Ф30, Ф33,Ф34,Ф36, Ф38, Ф39, Ф40, Ф41, Ф42, Ф43, Ф44, Ф45, Ф46, Ф48, Ф50

**Ф06, Ф12, Ф14, Ф30, Ф33, Ф39, Ф41, Ф42, Ф43, Ф44, Ф45, Ф46, Ф48, Ф50

Адресите на супермаркетите можете да намерите тук: https://www.fantastico.bg/shops