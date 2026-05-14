Китайските митнически власти са спрели да издават лицензи на US компании за износ на говеждо месо в Китай

Китай е спрял издаването на разрешения, позволяващи стотици американски предприятия да изнасят говеждо месо за азиатската страна, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация на сайта на китайските митнически власти.

По-рано агенцията посочи, че лицензите са били одобрени по време на срещата на върха между президентите на САЩ и Китай в Пекин.

Повече от 400 американски предприятия за производство на говеждо месо са останали без право да изнaсят продукция за Китай в последната година, тъй като разрешенията, издадени от Пекин между март 2020 г. и април 2021 г., изтекоха, без да бъдат подновени.

Подновяването на износните лицензи би било ясна победа за американските производители на говеждо месо, след като Белият дом заяви през последните седмици, че въпросът ще бъде повдигнат на срещата на върха в Пекин, допълва Ройтерс.

Статусът на регистрациите за издаване на подобни лицензи за американските преработватели на говеждо месо, който по-рано в четвъртък беше обозначен като „в сила" на страницата на китайските митници, по-късно беше променен на „изтекъл", пише БТА.

Генералната митническа администрация на Китай не е отговорила на молба на Ройтерс за коментар по темата.

„Едно е сигурно – Китай използва този въпрос като инструмент в двустранните търговски преговори със САЩ. Това е много ефективен начин за изпращане на сигнали, докато реалният риск остава напълно управляем. Именно затова наблюдаваме толкова резки промени", заяви Сю Хонгжи, старши анализатор в „Бейджин Ориент Агрибизнес Консултантс" (Beijing Orient Agribusiness Consultants), като допълни, че не е ясно какво точно е предизвикало промяната.