Столичното летище набра 450 млн. евро на международните пазари за терминал 3

Проектът на летище „Васил Левски" – София за третия терминал набра стратегическо финансиране от 450 млн. евро на международните

капиталови пазари с 22-годишен падеж, съобщиха от аеропорта. Финансирането мобилизира нов ресурс за изграждането му, което се предвижда да започне през есента на 2026 г. С набраните средства ще се модернизира и съществуващата инфраструктура на летището.

Планираните инвестиции ще осигурят необходимия капацитет на летището за следващите 30 години, с което ще затвърди ролята му на стратегически портал на България към Европа и света.

Потвърденият ангажимент на международни институционални и частни

инвеститори е израз на доверие в устойчивото развитие на проекта след

възлагането на концесията и перспективите за развитие на летището.

Осигуреното финансиране е силен сигнал към българската икономика в ключов

момент след присъединяването на страната към Еврозоната и повишава

макроикономическата и финансовата разпознаваемост на България като

надеждна дестинация за дългосрочни инфраструктурни инвеститори, коментират от аеропорта.

„Осигуреното знаково финансиране е ярък пример за това какво може да се

постигне чрез успешно публично-частно партньорство.", каза Хесус Кабайеро,

главен изпълнителен директор на "СОФ Кънект". „Като дългосрочен партньор на

българската държава, компанията ни е изцяло ангажирана с развитието на

летището в обществен интерес. Чрез инвестиции с дългосрочна визия ние

увеличаваме свързаността на България, разширяваме икономическите

възможности и допринасяме съществено за устойчивото развитие на страната

през следващите десетилетия."

Финансирането е структурирано чрез комбинация от банково кредитиране и

емисия облигации — първата облигационна емисия за финансиране на

проект на публично-частно партньорство в България, емитирана на регулиран

пазар (Euronext Dublin). В него участват диверсифицирана група водещи

международни инвеститори и финансови партньори, между които Европейската

банка за възстановяване и развитие и "УниКредит Груп".

Този успех стана възможен благодарение на трансформацията на летището,

започната от "СОФ Кънект" от началото на концесията, и със съдействието на екипа

на Министерството на транспорта и съобщенията, коментират от аеропорта.

"СОФ Кънект" е оператор на най-голямото международно летище в България. През 2021 г. компанията пое управлението на летище „Васил Левски" - София за срок от 35 години. Глобалният инфраструктурен фонд Meridiam притежава 100% от капитала на "СОФ Кънект".