И МРРБ спря данни от публичен регистър - заличавали личните данни

МРРБ е спряло от няколко дни данните за заданията за текущ ремонт и поддръжка на пътищата, сигнализираха читатели на "24 часа".

Карта на българските пътища с точно означение на договорите за ремонти по тях и данни за колко пари и с кои фирми са подписани бе създадена по време на ппоследното служебно правителство. За първи път у нас от картата става ясно и какви са реално похарчените пари за конкретните възлагания на фирмите, които имат 4-годишни договори да поддържат пътищата. От няколко дни е изчезнала информацията именно за заданията.

От МРРБ отговориха, че е допуснато изтичане на лични данни - в документите имало име и подпис на съответните лица, работили по заданието. След обработката на близо 700 документа те ще бъдат отново видни в информационната система за републиканската пътна мрежа, казаха от министерството.