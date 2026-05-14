ТЕЦ „Бобов дол": И данните на „Грийнпийс" не показват замърсяване

Проучване на „Грийнпийс", насочено към работата на ТЕЦ Бобов дол, всъщност не показва превишаване на допустимите норми за серен диоксид. Това заявиха от дружеството след публикуването на доклад, изготвен чрез т.нар. дифузионни тръби. От централата посочват, че използваният метод е индикативен и не може да бъде приравняван към данните от официалната автоматична измервателна станция, която работи по европейски стандарти и е монтирана преди по-малко от година.

От дружеството подчертават, че методът с дифузионни тръби не е официално признат за референтен. Той се използва единствено за ориентировъчни измервания и трябва да бъде валидиран чрез продължителни паралелни сравнения с данните от автоматични станции или акредитирани лаборатории. Има огромна разлика между сертифицирана автоматична измервателна станция, струваща над 250 000 евро, и индикативно изследване с пластмасови тръбички, посочват от дружеството.

Според позицията на теца поставеният въпрос не е само какви стойности са отчетени, а и как точно са взети, съхранявани и транспортирани пробите. От централата твърдят, че при подобен тип измервания има редица условности, които могат да повлияят върху резултатите.

Преди подобни данни да бъдат приемани за достоверни, трябва да се докаже корелация между двата метода, посочват още от ТЕЦ „Бобов дол". От дружеството припомнят и какви са официалните норми за серен диоксид според българското законодателство - средночасова норма от 350 микрограма на кубичен метър, среднодневна от 125 микрограма и годишва от 20 микрограма.

Според позицията на централата в доклада на „Грийнпийс" се правят внушения чрез използване на средномесечна норма, каквато в нормативната уредба не съществува. Няма методика и правила за подобен показател, затова и той не може да бъде използван като доказателство за нарушение, твърдят от дружеството.

От ТЕЦ „Бобов дол" обръщат внимание и на факта, че автоматичната измервателна станция в село Големо село е на Регионална инспекция по околната среда и водите и е калибрирана и контролирана по всички изисквания. За разлика от нея трите тръби на „Грийнпийс" са поставени на различни места и не са част от официална система за мониторинг.

От дружеството заявяват още, че ако „Грийнпийс" иска да прави реално сравнение с данните на автоматичната станция, измерванията трябва да продължат дълъг период, за да се докаже надеждността на използвания метод. На този етап това е спекулация, която цели да създаде страхове и да урони престижа на едно от големите предприятия в региона, посочват от централата. След публикуването на проучването дружеството е получило подкрепа от компании в сферата на екологията и мониторинга на въздуха, които според централата са готови да съдействат за експертен анализ на използваната методика.

От централата подчертават още, че самият доклад на „Грийнпийс" сравнява резултатите и с автоматичните станции на Изпълнителна агенция по околна среда, чиито лаборатории са официалните референтни структури в страната.