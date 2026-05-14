13 млн. евро от държавния бюджет ускоряват изграждането на училища и детски градини в София

Средствата ще ускорят реализацията на няколко ключови проекта в районите „Младост", „Витоша", "Студентски" и „Красно село"

Столична община получи 13 милиона евро целево финансиране от служебното правителство за изграждане на образователната инфраструктура в районите „Младост", „Витоша", "Студентски" и „Красно село" - едни от най-бързо растящите части на София, където недостигът на места в детските градини и училищата е най-сериозен.

Средствата ще ускорят реализацията на няколко ключови проекта, които ще осигурят стотици нови места за деца и ученици.

В район „Младост" ще започне изграждането на нова детска градина с 12 групи, за която са предвидени 4 милиона евро. Проектът вече е готов за възлагане.

В район „Витоша" ще се реализират два проекта - нова сграда за детска градина с 4 до 6 групи и проектиране на голям образователен комплекс в кв. „Драгалевци", който ще включва училище и детска градина за 4 групи.

Предстои и проектирането на нова детски градини в районите „Красно село" - за 6 групи, и "Студентски" - за 4 групи.

Тези инвестиции са важна част от дългосрочните усилия на Столична община за справяне с недостига на места в детските градини и яслите. Очаква се още при предстоящото класиране на 22 май броят на децата без място да намалее до около 7000, при близо 9000 през миналата есен. Въпреки положителната тенденция, проблемът остава сериозен - над 5000 от тези 7000 деца продължават да са извън яслените групи.

Недостигът при яслите обаче не е само въпрос на сгради и капацитет. Все по-задълбочаващ се проблем е липсата на медицински сестри, без които новоразкритите групи не могат да функционират пълноценно заради настоящата нормативна уредба, която изисква минимум една медицинска сестра във всяка яслена група. Затова Столична община настоява за подкрепа от държавата чрез спешни законодателни промени, които да облекчат режима за наемане и работа на специалисти в детските заведения. Именно затова преодоляването на недостига изисква едновременно инвестиции в инфраструктура и реални мерки за привличане и задържане на кадри.

Работата по тези мерки е част от цялостната стратегия „София - град на децата: Първите 7", която поставя фокус върху дългосрочното планиране, а не върху временни решения. Подходът включва както изграждане на нови детски градини и училища, така и създаване на по-добри условия за хората, които работят в системата. Целта е София да изгради устойчива среда, която гарантира достъп до качествена грижа и образование за всяко дете и повече спокойствие и подкрепа за семействата.