Вицепремиерът Пулев след срещата за цените: Земеделците ни са в колапс, предвиждаме финансови стимули

Обсъжда предоставяне на допълнителни финансови стимули за земеделците - кредити, застрахователни и гаранционни продукти от ББР и агенцията за експортно застраховане

Браншът: Надценките на щанда достигат до 130%, а на Запад са до 35%

Поиска се още една седмица за дебат, преди законопроектите да се приемат на второ четене в парламента

Справедливи цени на стоките от първа необходимост, повече български храни по щандовете, равнопоставеност между български и вносни стоки. Това са основните приоритети, набелязани на срещата за мерките за цените между правителството, регулаторите, земеделските производители, работодатели и синдикати.

Дискусията е минала много конструктивно, но все пак правителството ще поиска още една седмица за разискване между първо и второ четене на законопроекта за мерките срещу инфлацията, който вече беше приет на първо четене в парламента.

Това стана ясно от думите на вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. "Ще работим за дългосрочна визия за подкрепа на българското земеделие, което е в състояние на абсолютен колапс. Не сме във война нито с веригите, нито с търговците, а с нелоялните търговски практики", категоричен беше той. Но изнесе данни, че в момента надценките във веригите достигали до 65-95%.

Пулев припомни, че ще се създаде спецзвено към Министерския съвет, в което да се извършва координация между всички институции по отношение на цените. Както и, че вече се обсъжда предоставяне на допълнителни финансови стимули за земеделците - кредити, застрахователни и гаранционни продукти от ББР и агенцията за експортно застраховане.

Ще работим за известляване на цялата верига за доставки - кой на кого продава, откъде идва печалбата и при кого, допълни и земеделският министър Пламен Абровски.

За таван на надценките настояват обаче от бранша. "Ние искаме за кратък период да има нещо, което да затвори ножицата на високите надценки, които достигат между 70 и 130%. Не искаме комунизъм, а търговските вериги да работят като майките им в Германия и Австрия. Там надценките са до 35%. Този освободен ресурс да се насочи към производителите. Не трябва да се боим, че сме трето качество оператори, най-качествената храна в България е българската", заяви Димитър Зоров.

Земеделците подкрепят мерките и това, че е крайно време да има баланс в разпределението на веригата на добавената стойност.

Цветан Цеков от браншовата камара за плодове и зеленчуци допълни, че е време да се видят остатъчните пестициди в плодовете и зеленчуците, които се внасят безнаказано.