Браншови организации: Доволни сме от срещата с премиера Радев и мерките за цените

Доволни сме от начина, по който премина първата среща на новото управление, на която бяхме поканени и се включихме в нея. Беше даден много ясен знак и това, което заяви премиера, е, че българското правителство ще подкрепя българските производители и земеделието да бъде спасено, защото е направен анализ и положението е много тежко. Мерките, които се предприемат ще доведат до резултат.

Това заяви председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов, който заедно с Цветан Цеков, председател на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" и председателят на Асоциацията на земеделските производители в България и бивш министър на земеделието Венцислав Върбанов, коментираха мерките на правителството за овладяване на цените в ефира на Нова тв.

Михайлов каза, че са предложили да се удължи срокът за подаване на подложения между двете четения и това било прието. "Другото нещо, което предложихме и мисля, че беше прието, все пак това беше първа, опознавателна среща, е да се търси възможност за спешно финансиране на сектора по принципа, по който беше финансиран, когато започнаха събитията в Украйна, защото войната там продължава, а ние нямаме финансиране и търпим последствията", добави Михайлов.

Притесненията им са да не се увеличи голямото администриране, затова има още работа по изчистване на текстовете.

"Цялата идея е да се овладеят цените, тепърва ще предстоят секторни срещи за всички други проблеми - напояване, национална стратегия за развитие на земеделието, за кооперирането и други", уточни Михайлов.

"Това, за което се борим, ключово е, осветляването на агрохранителната верига. Този регистър, който е предложен, ще покаже на какви цени се купуват продуктите, през какви посредници минава, кой изкривява веригата и каква е крайната цена. КЗК нямаше достатъчно правомощия досега. Няма да има спекулативна намеса, смятам, че това нещо, ще доведе до баланс във веригата, така че производителят да взима тази достойна цена, която заслужава", каза Цеков.

По думите му на този етап мерките са препоръчителни, и смята, че за да има потребителят достойна цена, трябва да има таван на надценките. На някои стоки имало 150% надценка.

По отношение на предложението за въвеждане на справедлива цена той каза, че към момента е препоръчителна мярка, но ще има уточнение, защото звучало малко абстрактно. "Ще има уточнение какво ще бъде справедлива цена, но тук идеята, е да има едно напомняне на веригите сами да могат да коригират своите ценови параметри, за да има надграждане", каза той.

"Важното е, че започваме не само диалог с конкретни мерки, ще започнем възстановяването на онази нарушена агрохранителна верига и липсваща такава, за да може наистина българската храна да бъде българска, с онова качество, което знаем и наистина да възстановим нашите производства, защото ако това сега не се случи, няма да случи никога, защото е въпрос на време да загубим най-уязвимите ни сектори - плодове и зеленчуци, и мляко", убеден е Цеков.

Според Михайлов от поне 10 години, за първи път вижда надежда, защото вчера била демонстрирана много сериозна политическа решителност с последователност от мерки.