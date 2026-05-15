Еврото се котира под 1,17 долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт

Курсът на еврото отслабна спрямо щатския долар в днешната сутрешна междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Еврото се разменя за 1,1640 долара, или с 0,3 на сто под нивото на затваряне вчера, посочи БТА.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1702 долара.

Единната валута поскъпва спрямо британската лира с 0,12 на сто до 0,8719 евро за лира, но отстъпва с 0,19 на сто спрямо японската йена и с 0,02 на сто в сравнение с швейцарския франк.