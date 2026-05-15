Унгария ще освободи 575 милиона литра горива от стратегическите си резерви

Унгарското правителство ще пусне на пазара 150 милиона литра бензин А95 и 425 милиона литра дизел от стратегическите резерви СНИМКА: Pixabay

Унгария ще освободи от стратегическите си резерви 575 милиона литра горива, за да гарантира сигурността на доставките при фиксирани цени, се посочва в правителствено постановление, публикувано късно снощи в Държавен вестник, предаде Ройтерс.

Унгарското правителство ще пусне на пазара 150 милиона литра бензин А95 и 425 милиона литра дизел от стратегическите резерви, посочи БТА.

Предишното правителство, начело с премиера Виктор Орбан, освободи 250 000 тона суров петрол от стратегическите резерви през февруари, след като бяха преустановени руските доставки по петролопровода „Дружба".

В указа пише още, че международната обстановка, засягаща пазара на горива, налага освобождаването на допълнителни количества от резервите, за да се гарантира доставката на горива на фиксирани цени.

Процесът по изтегляне на количества от стратегическите резерви ще продължи до 30 юни.

Горивата, освободени от стратегическите резерви, може да бъдат пласирани само в Унгария на фиксирани цени.

Правителството на Орбан, което загуби парламентарните избори на 12 април, обяви таван на цените на бензина и дизела през март, след като войната в Иран доведе до скок в цените на петрола.

Новият премиер Петер Мадяр обяви в сряда, че правителството ще освободи по-голяма част от унгарските резерви.

