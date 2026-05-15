MyChoice Event Space отвори врати след мащабна промяна. Откриването беше отбелязано в присъствието на партньори с бляскаво събитие, приятна музика и дегустация на изискан кетъринг, приготвен от MyChoice.

След няколко месечно обновяване пространството, което се намира в сърцето на столичния кв. „Симеоново“ и има дългогодишни традиции при организирането на събития, е готово да отговори на очакванията на всеки гост. Локацията разполага с три зали - „Селен“, „Аурора“ и „Хелиос“, които предлагат много възможности за провеждането на събития – изискани коктейли, корпоративни събития, обучения, бутикови вечери, сватби и всякакви семейни събития. Общата квадратура е около 450 кв. м, но залите могат да се използват както за по-малки събития до 50 души, така и за по-големи.

Снимка: Фантастико груп

„Запазихме броя на залите, но подобрихме тяхната функционалност и възможността две от тях да се обединяват в едно общо пространство. Едно от основните ни предимства е капацитетът – в София не са много локациите, които могат комфортно да посрещнат до 220 гости за вечеря. Функционалността на залите също е ключова – всяка от тях разполага със самостоятелен вход, което позволява провеждането на повече от едно събитие едновременно. Към това добавяме и нашата красива и много просторна градина, удобния паркинг и гъвкавата организация на пространството“, посочва Борислав Илиев, мениджър на MyChoice Event Space and Catering.

Снимка: Фантастико груп

В основата на обновяването стои идеята за изчистен дизайн, който дава свобода за персонализиране и реализиране на разнообразни събитийни концепции без ограничения. Пространството е оборудвано с озвучителна система, проектор и RGB осветление, които позволяват лесна адаптация към различни типове събития и идеи. Компанията предлага и креативни решения за кетъринг – от премиум хапки до кулинарни предложения с нулев отпадък.

Снимка: Фантастико груп

„Едно от най-големите ни предимства са кухнята и екипът ни. За нас доброто обслужване и цялостното преживяване на гостите са водещ приоритет, а именно това прави всяко събитие, организирано при нас, по-специално“, споделя Борислав Илиев.

MyChoice Event Space, част от портфолиото на „Фантастико груп“, предлага една различна локация в полите на Витоша, съчетавайки функционалност, комфорт и възможност за индивидуален подход към всяка идея за събитие.