„Алфабет“ пласира облигации за 3,6 млрд. долара в йени - най-голямата подобна емисия на чуждестранна компания

Американският технологичен концерн „Алфабет" (Alphabet) пласира облигации, деноминирани в японски йени, на стойност 576,5 милиарда йени (3,6 милиарда долара), става известно от параметрите на емисията, публикувани днес и цитирани от Ройтерс. Това е най-голямата подобна облигационна емисия на чуждестранна компания досега.

Това е първата емисия дълг в йени на компанията майка на „Гугъл" (Google), която, подобно на други технологични гиганти, реализира мащабна инвестиционна програма в областта на изкуствения интелект и се стреми към диверсификация на източниците си на финансиране, посочи БТА.

„Алфабет" вече сигнализира, че капиталовите ѝ разходи могат да достигнат до 190 милиарда долара тази година. Компанията вече е емитирала облигации в евро, британски лири, канадски долари и швейцарски франкове, посочва Ройтерс.

Търсенето е било силно както от местни, така и от чуждестранни инвеститори, съобщиха от „Мизухо секюритис" (Mizuho Securities) - една от банките, която е работила по пласирането на облигации. Според компанията сделката е надминала предишния рекорд от 430 милиарда йени, поставен през 2019 г. от американския инвестиционен холдинг „Бъркшър хатауей" (Berkshire Hathaway) на инвеститора Уорън Бъфет.

Според условията по емисията „Алфабет" ще предложи облигации с матуритет от 3, 5, 7, 10, 15, 30 и 40 години и купонна доходност (годишно лихвено плащане, което емитентът прави към притежателя на облигацията) между 1,965 и 4,599 на сто.

Банките „Мизухо секюритис", „Банк ъв Америка" ​​(Bank of America) и „Морган Стенли" (Morgan Stanley) работиха съвместно по сделката.

В началото на седмицата „Алфабет" съобщи, че планира да продаде за първи път облигации, деноминирани в японски йени, тъй като компаниите в сектора използват дълговите пазари, за да финансират разработването на инфраструктура за изкуствен интелект.