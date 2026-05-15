Постъпленията от вноски за основното здравно осигуряване на работещите в Китай са се увеличили с 5,3% през първото тримесечие

КМГ

По данни на Държавната данъчна администрация постъпленията от вноски за основното здравно осигуряване на работещите в Китай през първото тримесечие на 2026 г. са достигнали 598,1 млрд. юана, което представлява ръст от 5,3% на годишна база.

Същевременно кампанията по записване и плащане на вноски за основно здравно осигуряване на градското и селското население за периода е приключила в общи линии, като събраните средства възлизат на 350,4 млрд. юана.

Данъчните данни показват още, че през първото тримесечие броят на работещите, които плащат вноски за основно здравно осигуряване, е достигнал 260 милиона души, което е увеличение от 1,8% спрямо същия период на миналата година.

Броят на участниците в системата за основно здравно осигуряване в Китай остава стабилно над 1,3 милиарда души.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

