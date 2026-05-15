ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния и Украйна финализират споразумение за прот...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22852149 www.24chasa.bg

Външната търговия на Китай е нараснала с 14,9% през първите четири месеца на годината

КМГ

644
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Общият обем на вноса и износа на стоки в Китай е достигнал 16,23 трилиона юана през първите четири месеца на годината, което представлява ръст от 14,9% на годишна база, съобщи говорителката на китайското Министерство на търговията Хъ Юнциен на 14 май.

Особено силно е нараснала търговията с електротехнически и механични продукти, при която е отчетено увеличение от 19,5%.

По думите на Хъ Юнциен Китай е важен световен доставчик на инфраструктура за изкуствен интелект, както и един от основните участници на пазара на интегрални схеми. Тя отбеляза, че растежът се дължи както на глобалното търсене и индустриалния цикъл, така и на продължаващото подобряване на структурата на китайската външна търговия и засилването на иновационния капацитет на индустрията.

Говорителката подчерта още, че дългосрочните положителни фактори за развитието на китайската външна търговия остават непроменени и че основата за устойчив растеж е стабилна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)