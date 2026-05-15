КМГ: Силен възход отбелязват местните марки за домакински уреди на китайския пазар

В началото на месеца на официалния сайт на Samsung Electronics се появи кратко, но показателно съобщение. Компанията обяви, че заради рязко променящата се пазарна среда прекратява продажбите на всички домакински уреди, включително телевизори и монитори, на пазара в континентален Китай. Решението предизвика сериозен интерес, тъй като допреди десетилетие Samsung беше лидер по продажби на телевизори в страната. Днес ще разгледаме как се стигна до оттеглянето на една от най-разпознаваемите световни марки от най-големия потребителски пазар в света и какво показва това за промените в китайската икономика и технологичния сектор.

Уан Дзюен, старши анализатор в Industrial Online, посочва, че оттеглянето на Samsung от китайския пазар на домакински уреди е неизбежен резултат от наслагването на три фактора: острата конкуренция в местния сектор, стратегическата трансформация на самата компания и преструктурирането на глобалния производствен капацитет. Около 2010 г. пазарният дял на телевизорите Samsung в Китай достигаше 20%, но до 2025 г. годишните им доставки са паднали от 2,55 милиона броя в пиковия период до под 500 000. Данните показват, че от началото на 2026 г. до 26 април, онлайн пазарният дял на телевизорите Samsung в Китай е едва 1,33%, а офлайн – само 3,54%. Представянето при бялата техника е още по-слабо – пазарният дял на хладилниците им е спаднал до 0,41%, а на пералните – до 0,37%. Това означава, че повечето китайски потребители почти са изключили Samsung от опциите си при избора на домакински уреди.

Уан Дзюен посочва, че основните причини за тази ситуация се крият в цялостния възход на местните китайски марки. Те не само набират силна популярност сред китайските потребители, но и явно предоставят високо ниво на технологично развитие. Доклад за доставките на китайския пазар за телевизори показва, че първите осем марки на пазара са местни, а делът им в общите доставки е 94,1%. За сравнение, четирите чуждестранни марки (Samsung, Sony, Philips, Sharp) са доставили общо под 1 милион броя през цялата 2025 г., като от дълго време са на дъното на пазара.

Уан Дзюен продължава своя анализ: „Днес местните марки вече са на нивото или дори задминават чуждестранните в ключови технологии, цялостните интелигентни системи за дома и приложенията на изкуствения интелект в сценарии. Разчитайки на цялостната производствена верига и мащабните си предимства, те имат значителни силни страни в себестойността и ефективността на реакция на веригата за доставки." Технология, която местните марки въведоха през 2021 г., Samsung започна да популяризира масово едва през 2022 г., но с цени 3-5 пъти по-високи. При една и съща конфигурация и спецификации, цените на местните марки обикновено са с 30-50% по-ниски от тези на Samsung. Местните компании не само предлагат по-евтини модели, но и много по-качествени и по-модерни в технологично отношение. Естествено, че те ще са по-предпочитани от потребителите."

Важно е да се отбележи, че напускането на Samsung от китайския пазар на дребно за домакински уреди не означава оттегляне от производствената верига на Китай. Производствените линии на Samsung за хладилници, перални машини и климатици в Суджоу ще продължат да работят, трансформирайки се в центрове за експортно производство за Северна Америка и Югоизточна Азия. Уан Дзюен заявява: „От гледна точка на глобалното позициониране, Samsung преструктурира ролята на капацитета си в Китай, превръщайки местните си заводи в центрове за експортна верига за доставки, като концентрира ресурси във високостойностни пазари като Северна Америка и Югоизточна Азия. Това по същество е стратегическо свиване на многонационална компания в отговор на силния възход на местните китайски марки."

За чуждестранните компании китайският пазар отдавна не е просто източник на мащабни продажби, а среда с изключително висока конкуренция и бърз технологичен цикъл. Нарастващият иновационен капацитет на китайските производители принуждава международните марки постоянно да адаптират продуктите и бизнес моделите си към местното търсене. Компаниите, които успяват да ускорят технологичното си обновление и да изградят по-дълбока връзка с китайските потребители, могат не само да запазят пазарните си позиции, но и да повишат глобалната си конкурентоспособност в дългосрочен план.