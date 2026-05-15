Цената на природния газ на хъба TTF се повиши до 49 евро за мегаватчас

Цените на юнските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 48,520 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:50 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 47,695 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 47,655 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 9 април, е 47,17 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 47,57 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 47,17 евро за мегаватчас.