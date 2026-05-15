Министър Шишков: Ще довършим всички пътища, чието строителство е започнало

Правителството на "Прогресивна България" ще довърши всички магистрали, скоростни пътища и пътища, чието строителство вече е започнало и също така ще проектираме онези участъци, които все още не са проектирани. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпроса на народния представител от ДБ Любен Иванов. Той зададе въпрос какво става с изграждането на скоростния път Видин-Ботевград, което се забави значително във времето.

"По последни данни краят на изграждането на този важен път, който свързва Дунав мост-2 със столицата, е юни 2029 г. Има значително забавяне във времето и дори не съм сигурен дали това е последният окончателен срок", отговори министър Шишков. На негов въпрос от АПИ отговорили, че на изпълнителите вече са платени над 500 млн. евро, но това не е цялата сума за този скоростен път. Освен това Шишков обеща в редовния бюджет за 2026 г. да се предвидят всички необходими суми за пътя Видин-Ботевград.

Състоянието на всички околни пътища в Северозападна България е много лошо, защото с пускането на втория мост над Дунав целият тежкотоварен трафик се принуди да изпълзва остарелите вече пътища в региона, което ги доразруши окончателно, а и стана причина тежките камиони да минават през населени места, което увеличи катастрофите с човешки жертви и ранени.