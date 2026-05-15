Официален край за Tesla Model S и Model X

През януари Tesla обяви, че ще спре производството на Model S и Model X, а този уикенд, след съответно 14 и 11 години, последните екземпляри от гореспоменатите модели слязоха от производствената линия във фабриката на Tesla във Фримонт, Калифорния.

Компанията на Илон Мъск официално обяви, че производството на двата ѝ премиум модела е приключило. Частта от фабриката във Фримонт, която преди това е произвеждала тези модели, сега ще бъде преустроена за производство на хуманоидния робот на Tesla.

Години наред тези два модела съставляваха много малка част от продажбите на Tesla, докато Model 3 и Model Y се превърнаха в двигатели на продажбите и ключови стълбове на бизнеса. Фокусът на клиентите, но и на самата компания, очевидно се е изместил към по-достъпни и масови модели.

И все пак, напускането на Model S има много повече значение от просто числото в статистиката за продажбите. Именно този модел, представен през 2012 г., беше повратна точка за цялата индустрия. Той беше първият електрически автомобил, който успя да съчетае сериозен пробег, висока производителност и желан имидж и на практика определи началото на съвременната електрическа мобилност.

Последният екземпляр, който слиза от поточната линия, е черен Model S, на който всички служители са се подписали.