Honda отчете загуба за първи път от седем десетилетия

Honda Motor обяви, че за първи път от близо седем десетилетия на дейност като публична компания е регистрирал годишна загуба.

Причините се крият предимно във високите разходи за преструктуриране на бизнеса в сектора на електрическите коли.

Компанията заяви, че разходите за реорганизация на бизнеса ѝ са надхвърлили 9 милиарда долара, поради което се е отказала от дългосрочните си цели за разработване и продажба на електрически автомобили.

Генералният мениджър на Honda Тошихиро Мибе заяви, че компанията вече не планира електрическите коли да съставляват 20 процента от общите продажби до 2030 г., нито пък да премине изцяло към електрически превозни средства и модели с горивни клетки до 2040 г.

Също така японският производител спря за неопределен период от време инвестиционен проект в Канада на стойност 11 милиарда долара за производство на електромобили и батерии.

Оперативната загуба на компанията през фискалната година, приключваща през март, е била 414,3 милиарда йени (около 2,63 милиарда долара), докато година по-рано тя е реализирала печалба от 1,2 трилиона йени (около 7,6 милиарда долара).

Компанията очаква да се върне в зоната на печалба тази година благодарение на мерките за строги икономии и силните продажби на мотоциклети, особено на индийския и бразилския пазар.