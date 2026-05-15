Представиха Индустриален технологичен парк – Свищов на бизнес форум в Бурса

Потенциалът на Индустриален технологичен парк – Свищов беше представен на престижния международен форум „Инвестиционни възможности в България" в Бурса, Турция. Акцентът беше поставен върху предимствата, които предлага инфраструктурата на Дунавския индустриален парк, посочват от общината в Свищов.

Съорганизатори на събитието в Търговско-промишлената палата в града бяха Посолството на България в Турция, Търговско-промишлената палата в Бурса и Сдружението на индустриалците, предприемачите и ръководителите с български корени „Кърджали сиад" (Kırcaalisiad). Официалната делегация на община Свищов бе водена от кмета на общината д-р Генчо Генчев.

Пред пълна зала с представители на бизнеса бяха представени възможностите на най-новия индустриален парк в България, който е с инфраструктура от най-ново поколение. Кметът на Свищов подчерта, че паркът разполага с 21 парцела, самостоятелна лицензирана газопроводна мрежа и електроразпределителна мрежа. Възможностите за инвестиции в България са сред важните теми за местната икономика и износителите. Те поставиха проблеми, които срещат, и зададоха въпроси, свързани с представения проект в Свищов.

„Мисля, че община Свищов отговори на голяма част от въпросите им и по отношение на подготовката си като инфраструктура и като всичко онова, което е налице и не може да им липсва. Единственото притеснение беше за намирането на работна ръка, която да ангажират. Другият въпрос – по отношение на визовия режим и техни служители, които да пристигат на място, да консултират и да обучават персонала", заяви кметът на Свищов д-р Генчо Генчев.

На форума посланикът ни Ангел Чолаков изразил заводолство от получилата се оживена и конкретна дискусия и изчерпателните разяснения от страна на свищовската управа.

Председателят на УС на „Кърджали сиад" Осман Гюлер също заявил, че след презентацията няколко човека са разговаряли с него по повод Индустриалния парк в Свищов. „Интересуват се и от тази зона, и от капиталовложения в България и искат да им помогнем. Казахме им, че вратите са отворени и ние ще бъдем мост между България и тях", споделя той.

Форумът беше съпътстван от посещение на фирма, която e един от най-големите производители на машини за матраци. Делегацията се срещна и с председателя на Търговско-промишлената палата в Бурса Ибрахим Буркай, който подчертал пред посланика на България в Турция и кмета на Свищов интереса към инвестициите във възобновяеми източници на енергия. Официалните лица и представителите на бизнеса участваха също така в откриването на благотворителен базар на сдружение на изселници от Дунавския регион и Лудогорието.