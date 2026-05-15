37 610 евро за обслужване на хипер мерцедес с пробег 185 км

Един от най-екстремните и сложни автомобили, създавани някога за движение по обществените пътища - Mercedes-AMG One, ще бъде продаден на търг на очаквана цена между 2,65 и 3 милиона евро. Хиперколата с пробег от едва 185 километра е била подложена на щателно обслужване преди продажбата, като сметката е впечатляваща - 37 610 евро.

Уникалният зелен мерцедес е предложена от аукционна къща RM Sotheby's, като онлайн наддаването е отворено между 13 и 21 май. Конкретният автомобил е произведен през 2024 г. и според продавача е използван единствено за фабрични тестове, поради което състоянието му на практика е като нова кола.

AMG One е сред най-сложните серийни автомобили в историята на индустрията. Задвижването идва директно от Формула 1 - 1,6-литров V6 турбомотор, комбиниран с четири електромотора. Технологията е базирана на шампионския болид на Mercedes от 2016 г.

Системната мощност достига 1063 к.с., ускорението от 0 до 100 км/ч отнема само 2,9 секунди, а максималната скорост е 352 км/ч. Два електромотора са разположени на предния мост, а други системи като MGU-H и MGU-K са директно взаимствани от света на Формула 1. Седемстепенна трансмисия Xtrac предава мощността към четирите колела.

Разработката на серийната версия обаче се превръща в истински кошмар за инженерите на Mercedes-AMG. Компанията се сблъсква с прегряване, огромни обороти на двигателя и сериозни проблеми с интеграцията на състезателната технология в автомобил за пътя. На инженерите са били нужни цели пет години, за да доведат проекта до производство.

Въпреки сложността и трудностите, всички 275 планирани автомобила са били разпродадени предварително.

Но моделът вече е преследван и от лош късмет. Два автомобила AMG One бяха унищожени при пожари. Единият се запали по време на движение в германския Олденбург през юни 2025 г., а друг изгоря в затворено ремарке по време на транспортиране във Великобритания още през 2023 г.

Въпреки минималния пробег от 185 км, собственикът е извършил процедура Service A през февруари 2026 г., за която е платил точно 37 610,15 евро.

Това вероятно превръща AMG One в един от най-скъпите за поддръжка серийни автомобили в света - дори когато почти не се кара.