Станислав Генчев поема “Ботев” (Пд)

Привикват в сервизите 600 хиляди Peugeot 208 заради прекалено слаб клаксон!

През 2012 г. Peugeot 208 с гордост представи i-Cockpit с малък сплескан волан.

Peugeot стартира мащабна сервизна акция в глобален мащаб, която засяга над 600 хиляди собственици на популярния градски модел 208. Причината за извънредните посещения в сервизите е дефект в звуковата сигнализация.

Инженерите на марката са установили, че фабрично монтираният клаксон е твърде слаб и не покрива задължителните по закон нормативни стандарти. Това създава реален риск останалите участници в движението или пешеходците да не чуят предупредителния сигнал навреме.

Проблемът засяга автомобили, които са произведени в периода между 1 септември 2019 година и 25 юли 2022 година. От компанията уверяват, че отстраняването на неизправността е напълно безплатно за клиентите и няма да отнеме много време. Механиците в оторизираните сервизи на марката ще заменят стария клаксон с нов, значително по-мощен компонент.

Производителят вече е задействал процедура по директно информиране на собствениците на засегнатите автомобили.

