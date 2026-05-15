България влиза в европейския съюз на мобилните преводи

Чрез EuroPA потребителите ще могат поетапно да изпращат пари по мобилен номер към други държави в Европа така, както днес го правят в България чрез blinkP2P

България прави важна крачка към новото поколение европейски плащания. Страната ни официално се присъединява към инициативата EuroPA, която има за цел да свърже националните системи за незабавни мобилни преводи в обща европейска мрежа. На практика това означава, че услугата blinkP2P, която българските потребители вече познават като начин за изпращане и получаване на пари по мобилен номер, ще започне поетапно да излиза извън националните граници. След интеграцията с EuroPA ще бъде възможно преводи по мобилен номер да се извършват между потребители в България, Испания, Португалия, Гърция, Италия и други държави, които са част от инициативата.

Новината бе обявена по време на официалното отбелязване на 10-годишнината от създаването на „Национална картова и платежна схема – bcard blink", част от БОРИКА. Събитието събра над 200 представители на финансовия сектор от България и още 12 държави, участващи в европейските организации и инициативи за картови, мобилни и незабавни плащания.

Значението на присъединяването надхвърля удобството за потребителите. То поставя България в групата на държавите, които участват в изграждането на европейска платежна инфраструктура, основана на собствени технологични решения, оперативна съвместимост и по-малка зависимост от глобални небанкови и картови мрежи. EuroPA, или European Payments Alliance, е част от по-широкия европейски процес за свързване на национални платежни решения. Идеята е потребителят да не усеща граница, когато изпраща пари в друга държава. Ако днес един човек в България може да преведе сума само като избере мобилен номер от телефонния си указател, целта е същата логика да важи и при превод към човек в друга европейска държава.

Това е особено важно в момент, в който Европа все по-ясно поставя темата за платежния суверенитет. В последните години европейските институции и платежният сектор работят за изграждане на алтернативи, които да намалят зависимостта от външни доставчици и да дадат повече контрол върху критичната финансова инфраструктура. EuroPA и сътрудничеството с Европейската платежна инициатива EPI са част от този процес, като целта е да се ускори изграждането на съвместими, суверенни и трансгранични платежни решения в Европа.

Суверенитетът на плащанията е основна част от тази тенденция, а България е една от малкото държави със самостоятелна платежна система и вече пълноправен член на еврозоната, посочи Мирослав Вичев - главен изпълнителен директор на БОРИКА. По думите му независимата инфраструктура дава възможност разплащанията в страната да се обработват защитено от външни влияния, като същевременно се запазва пълна оперативна съвместимост с еврозоната.

Точно тук е и стратегическата стойност на bcard blink. България не просто използва европейски платежни стандарти, а участва със собствена национална схема в изграждането на обща европейска мрежа. Това е различно от пасивното присъединяване към чужда платформа. То означава, че страната има собствена инфраструктура, собствена експертиза и реална възможност да бъде част от европейската архитектура на бъдещите плащания.

„Присъединяването ни към EuroPA е естествена стъпка, която позволява на българските потребители да изпращат средства през граница толкова лесно, колкото и в собствената си държава", заяви Стоилка Арсова, директор на bcard blink. Тя подчерта, че в рамките на платежните организации, в които схемата участва, се работи за развитие както на картовите, така и на account-to-account разплащанията. Това отваря път не само към преводи между физически лица, но и към бъдещи решения за плащания при търговци, включително през ПОС терминали и алтернативни платежни услуги за гражданите и бизнеса.

Тенденцията вече се вижда и на европейско ниво. През април 2026 г. участници в европейските платежни инициативи демонстрираха успешна трансгранична оперативна съвместимост при плащания на търговци чрез мобилни приложения и QR кодове. Това показва, че следващият етап няма да бъде само изпращане на пари между хора, а и използване на национални мобилни платежни решения при покупки в други държави.

За потребителите промяната изглежда проста: по-малко IBAN-и, по-малко сложни банкови данни и повече плащания през познатия мобилен интерфейс. За финансовия сектор обаче тя е много по-съществена. Това е преход към плащания в реално време, директно от сметка към сметка, при които банките, националните оператори и европейските инфраструктури запазват централна роля.

Подобен модел може да има значение и за бизнеса. Колкото повече се развиват account-to-account решенията, толкова по-голям става потенциалът за по-бързи, по-евтини и по-гъвкави разплащания между клиенти и търговци. Това е особено важно за малките и средните предприятия, за електронната търговия и за трансграничните услуги, където удобството на плащането често е решаващо за завършването на покупката.

Присъединяването към EuroPA идва и в символичен момент – десет години след създаването на националната схема bcard blink. За това десетилетие българската платежна инфраструктура премина от национален картов модел към все по-широка екосистема от дигитални услуги, незабавни преводи, мобилни плащания и решения, свързани с идентичност, сигурност и търговски разплащания.