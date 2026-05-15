БНБ: Лизингът на леки автомобили у нас нараства с 18% до 2,05 млрд. евро

Вземанията на лизинговите дружества по договори за финансов лизинг на леки автомобили у нас нарастват с 18 на сто или 314,1 млн. евро на годишна база до общо 2,056 млрд. евро към края на първото тримесечие на 2026 година, сочат данните на Българската народна банка. Спрямо края на миналата 2025 година вземанията по договори за лизинг на леки коли бележат ръст от 3,3 на сто или 65,4 млн. евро. Относителният дял на лизинга на леки автомобили от общите вземания по договори за финансов лизинг в България възлиза на 55,8 на сто към края на март тази година, като нараства спрямо равнището си от преди 12 месеца, когато е достигал 52,3 на сто от всички вземания.

Общият размер на вземанията по договори за финансов лизинг у нас възлиза на 3,686 млрд. евро към края на първото тримесечие на 2026 година, като нараства с 10,7 на сто или 356,2 млн. евро на годишна база и с 1,9 на сто или 68,1 млн. евро спрямо края на 2025 година.

Сключените през първото тримесечие на 2026 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 421,9 млн. евро. Обемът им нараства с 1,4 на сто (5,8 млн. евро) спрямо първото тримесечие на 2025 г., докато спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година се отчита спад от 15,2 на сто (75,9 млн. евро).

Вземанията по оперативен лизинг в края на март 2026 г. достигат 200,8 млн. евро, като нарастват с 2,4 на сто (4,8 млн. евро) на годишна база, докато на тримесечна база се отчита спад от 2,2 на сто (4,6 млн. евро).

Към края на март 2026 г. вземанията по финансов лизинг от нефинансовите предприятия възлизат на 2,707 млрд. евро. На годишна база те нарастват с 6,3 на сто или 160,4 млн. евро, а на тримесечна база се отчита ръст от 1 на сто или 27,6 млн. евро. Вземанията от сектор домакинства (и НТООД) възлизат на 965.8 млн. евро към края на първото тримесечие на тази година. Размерът им нараства с 25,6 на сто (197 млн. евро) на годишна база и с 4,4 на сто (40.5 млн. евро) в сравнение с края на декември 2025 година, съобщава БТА.

Вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 2,705 млрд. евро към края на март, като нарастват с 9,8 на сто (240,7 млн. евро) на годишна база и с 1,7 на сто (45,1 млн. евро) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2025 година. Размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 833,1 млн. евро, като нараства с 14,6 на сто (106,1 млн. евро) на годишна база и с 1,5 на сто (12,5 млн. евро) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2025 година.

Към края на март 2026 г. необслужваните вземания са 65,1 млн. евро, като нарастват с 10,6 на сто (6,2 млн. евро) спрямо края на март 2025 г. и с 10,5 на сто (6,2 млн. евро) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2025 година.