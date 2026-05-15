Войната в Иран може да доведе до нарастване на бюджетния дефицит на Турция

Бюджетният дефицит на Турция може да нарасне над официално поставените цели, ако войната в Иран продължи да държи високи цените на енергията, заяви в интервю за агенция Блумбърг турският министър на финансите Мехмет Шимшек.

Той добави, че дефицитът през 2026 г. може да нарасне до около 4 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) спрямо около 3 процента през 2025 г., ако цените на петрола останат около 100 долара за барел.

Цените на петрола тип "Брент" се повишиха с около 50 процента от началото на войната в края на февруари до около 110 долара за барел, отбелязва изданието "Файненшъл поуст", което цитира интервюто.

Шимшек се позова на перспективата за по-високи цени на вноса и по-слаби бюджетни приходи, но все пак отбеляза, че като цяло фискалните цели на правителството остават постижими.

Цитирайки данни за изпълнението на бюджета за първите четири месеца на годината, той посочи, че приходите са се увеличили с 54,3 процента спрямо същия период на миналата година, като приходите от данъци са нараснали с 55,6 процента.

Министърът също така увери, че правителството не планира ново увеличение на данъците в предстоящия период, информира сайтът Хаберлер, съобщи БТА.

Шимшек добави, че целта на правителството е да спази целта за бюджетен дефицит от 3,5 процента през 2026 г. и че правителство ще запази стриктната дисциплина по отношение на разходите и през останалата част на годината.

"На базата на данните за първите четири месеца на тази година мога уверено да кажа, че бюджетните цели са все още постижими", подчерта той.

Бюджетът на Турция е регистрирал дефицит от 338,7 милиарда турски лири (7,4 милиарда долара) през април на фона на по-бързо нарастване на разходите спрямо приходите, съобщи днес Анадолската агенция, позовавайки се на данни на финансовото министерство.

Бюджетните приходи са се увеличили с 23,9 процента на годишна база през април до 25,9 милиарда долара, а разходите са нараснали с 34,7 процента до 33,3 милиарда долара.

През периода януари-април бюджетният баланс е отчел дефицит от 16,66 милиарда долара. През този период бюджетните приходи са се увеличили с 54,3 процента спрямо същия период на миналата година, достигайки 113,9 милиарда долара, докато разходите са нараснали с 40 процента до 130,6 милиарда долара.