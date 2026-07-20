Ефектът на Пинокио, или как да различите и обезвредите колега лъжец

Носът наистина притеснява физически този, който не говори истината, откри испанско научно изследване

Изненада - науката доказва нещо, което досега мислехте за мит: че на лъжеца носът му расте при всяка лъжа като в приказката за Пинокио. Ако беше вярно, колегата Жаров нямаше да може да влиза в офиса - той лъже с лекотата, с която диша, особено когато се отчита кой какво свършил от работата на екипа.

Но наистина има ефект "Пинокио". Установили са го испански учени. Е, носът не расте буквално, обаче издава лъжеца. Така че забележете какво прави с този свой орган колегата, докато говори.

Изследователите от катедрата по експериментална психология в Университета на Гранада откриват, че когато човек е подложен на умствено натоварване - изпълнява сложни задачи, отговаря на трудни или неприятни въпроси, напряга се да лъже, температурата на лицето му се променя.

"Като човек лъже, възниква ефектът на Пинокио: температурата на лицето му се повишава, особено на областта около носа - коментират изследователите за резултатите от експериментите си. - Дължи се на активирането на област в мозъка, която се нарича инсула. Тя участва в определянето и регулирането на телесната температура."

Това не подлежи на контрол, случва се автоматично, извън човешката воля и при всекиго. Могат да следват обаче различни действия при повече или по-малко изпечения лъжец.

Поради повишаването на температурата около носа този, който лъже, несъзнателно се опитва да го докосне, обяснява поведенческият анализатор Джон Шафър. Носът го притеснява физически и той иска да го потърка.

Изпеченият лъжец може би знае какъв номер му прави инсулата и съзнателно се въздържа да чеше носа си.

Колегата Жаров не е обучен шпионин, който успява да преметне дори детектор на лъжата. Някъде дълбоко в съзнанието му свети лампичка, че не казва истината, и е под стрес, а при това рязко се увеличава производството на хормона кортизол.

Чисто физиологичен признак още е, че гласът се променя и лъжецът започва да говори малко по-силово от обичайното - автоматичната нервна система намалява потока на слюнката по време на стрес и устата пресъхва.

Невербални знаци са, че лъжецът усърдно избягва зрителен контакт, гледа настрани или нагоре, по-често върти глава. Той може също така да кръстосва крака или да жестикулира много по-активно от обичайното.

Характерно е и ненужно докосване и прикриване чувствителни части от тялото като гърлото например.

Лъжците са доста разпространени, та учени от различни области изследват как да бъдат различавани.

Лъжецът описва всичко цветно и подробно, твърдят холандски поведенчески анализатори. Проучванията им показват, че той украсява лъжата с детайли, за да повиши нивото на нейната достоверност.

Лингвистите пък установяват, че лъжа се изрича по-гладко, равномерно и без паузи, без "ъ-ъ", "хм", други паразитни звуци. Така е, защото лъжецът вярва, че иначе издава несигурност. Той изкуствено потиска нормалните човешки особености при говорене, за да убеди събеседника си.

За да подсили "истината", лъжецът често използва думи като "винаги", "абсолютно", "никога" - вид словесни заклинания. Той има необходимост да убеждава и себе си, и събеседниците си, че казва истината. Затова често вмъкват призивни фрази от сорта на "Честно да ви кажа" и "Вярвайте ми".

Особености има и в диалога. Когато му зададат въпрос, а човек се готви да излъже, все пак му е нужно известно време да влезе в роля. Дори предварително да си е намислил какво ще излъже, забавя леко отговора, за да се настрои, и той да прозвучи искрено, с необходимото чувство. В такъв случай изпеченият лъжец може да не е многословен, а да каже съвсем малко, за да не се заплете в детайлите.

Втори признак е, че лъжецът често отговоря двусмислено. При директен въпрос той не отвръща "Не го направих", а "Не бих направил такова нещо".

Важно е да можете да разпознавате лъжците, за да се предпазвате и да не им вярвате. Но въпросът е какво да правите, като някой такъв ви е колега и често-често се налага да работите с него.

Психолозите съветват най-напред да не си правите илюзия, че ще отучите лъжеца от лъжите. След като ви е колега, равен нему по чин не може да промени поведението му. Дори няма да се засрами, като го изобличите, ще продължи да сипе някакви измислици.

Осъзнайте това, наложете си спокойствие и си спестете енергия, време и нерви да влизате в конфликт, когато от лъжата му няма да настъпят опасни последствия лично за вас, за друг колега, за екипа или за компанията.

Когато обаче лъжите му засягат изпълнението на вашите задължения, не се притеснявайте да информирате шефа. Щом някой пречи да се свърши работата и може всички заедно да претърпите неуспех, мениджърът трябва да знае за риска.

С лъжеца се постарайте винаги да говорите пред свидетели, а още по-добре да водите писмена кореспонденция. Пазете си я и като се наложи, покажете какви са били уговорките.

А сигурно ще се наложи. Лъжецът при нужда да се защити най се развихря и Жаров без свян ще твърди, че никакви уговорки нямате, че не сте го разбрали, че ваша е вината и т.н.

Благоразумно си съхранявайте и документи от различните етапи на работата. Ако колегата ви допусне грешка, никога няма да признае. Той не брои лъжата за грях и когато има изгода, задължително прибягва до нея.

Дори да вземете всички мерки, за да защитите себе си, неприятните ви преживявания вероятно не свършват. На съвещание сте и Жаров нагло лъже шефа. Да премълчите или да го изобличите? Може, само че трябва да държите сметка и за авторитета на шефа.

По принцип той трябва да контролира работата на подчинените си и да е достатъчно добре информиран, за да хване сам лъжата. Но е зает човек, може би не влиза в подробности. Колегата ви е наясно и затова смело мами.

Ако подробностите са съществени и могат да окажат влияние върху работата, смело го разобличете. Не виквайте "Лъжеш", както ви се иска. Изберете по-мек подход от рода на "Колегата вероятно не разбра какво питате и каза, че...".

Можете да бъде по-резки, когато лъжецът лъже в отговор на ваш въпрос, когато се стреми да ви изкара неосведомени, когато с лъжите си злепоставя друг колега или си приписва чужди заслуги, за да блесне пред шефа.

Винаги показвайте и вие, и вашите колеги, че Жаров е лъжец, защото само така началникът ще започне да проверява какво говори и какво върши той. Няма да го отучите да лъже, но поне няма да позволите да има изгода. Иначе шефът може дълго да му вярва.

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